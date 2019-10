Muore pochi giorni dopo un' operazione al femore | 23 indagati tra medici e infermieri

Bimba di pochi mesi Muore con la testa incastrata tra il letto e un mobile : I carabinieri indagano sulla morte di una bambina di pochi mesi. La piccola, di origini marocchine, era a casa della nonna, che secondo una prima ricostruzione l’avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno, l’ha trovata con la testa incastrata tra il letto e un mobile, già priva di sensi. L’allarme al 118 è stato immediato, ma la corsa in ospedale è stata inutile: è morta durante ...

Operaio di 33 anni Muore sul lavoro : è la terza vittima in pochi giorni nella zona : Andrea Barale è rimasto schiacciato da un braccio meccanico che stava controllando insieme a un collega in fase di collaudo...

Una Vita - spoiler : Trini Muore pochi giorni dopo aver partorito per la negligenza di Celia : Dalla Spagna arrivano delle anticipazioni che non sono per niente piacevoli riguardo a ciò che succederà nei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Una Vita. Nelle puntate in programma tra qualche mese Trini Crespo stringerà finalmente tra le sue braccia la figlia Milagros dopo averla fatta venire alla luce con un parto cesareo d’urgenza. Quando uscirà dall’ospedale la neo mamma verserà in uno stato preoccupante al punto che il medico ...

Ragazzo va dal dentista per farsi curare un dente e dopo pochi giorni Muore - ecco cosa è accaduto : Un Ragazzo, Christopher Schutzius, mentre mangiava una caramella, ha perso un’otturazione che aveva fatto in precedenza e allora è andato dal dentista per farsi curare il dente. Il dentista ha ritenuto di fargli una canalizzazione e il Ragazzo è tornato a casa. dopo qualche giorno il Ragazzo ha iniziato a sentirsi poco bene e poi è deceduto. Questa vicenda è accaduta negli Usa, a Chicago. La mamma adottiva, Laura Serna, non ...

Cade dalle scale mentre sta facendo dei lavori in casa e Muore : era in pensione da pochi mesi : Francesco Siccu aveva solo 62 anni. Sardo emigrato a Pinerolo, dopo la pensione era tornato a vivere in provincia di...

Colpita da ictus - sposa incinta Muore pochi minuti prima di raggiungere l’altare [GALLERY] : Quello del matrimonio dovrebbe essere un giorno di gioia e felicità per gli sposi e le loro famiglie, ma per una coppia si è trasformato in un’assoluta tragedia in Brasile. Una sposa incinta è stata Colpita da ictus ed è morta pochi minuti prima di raggiungere l’altare. Jessica Guedes, infermiera di 30 anni, era incinta di 6 mesi e sembrava essere in salute quel fatidico giorno. Improvvisamente, ha iniziato a sentirsi male nell’auto che la stava ...

Si tuffa nel fiume e dopo pochi giorni Muore. Un parassita le ha mangiato il cervello : Si chiamava Lily Avant, aveva 10 anni e abitava in Texas. La piccola è morta dopo aver contratto un parassita “mangia-cervello” estremamente raro mentre nuotava in un fiume. Lily era in coma dall’8 settembre a seguito di un rapido deterioramento delle sue condizioni. La ragazzina ha cominciato a soffrire di mal di testa e febbre, dopo essersi tuffato nelle acqua del fiume che scorreva dietro casa sua. Si pensa che la giovane abbia contratto il ...

Va in ospedale con un femore rotto ma i medici dicono che è tendinite : Muore pochi giorni dopo : Una donna gallese è morta a causa delle complicazioni di una frattura del femore non adeguatamente diagnosticata dai medici, che erano sicuri di fosse trattato di una semplice tendinite.

Sara Tramonti - promessa del nuoto - Muore di leucemia a 17 anni a pochi giorni dal compleanno : Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 20 luglio, ma la giovane Sara Tramonti, promessa del nuoto, si è spenta nei giorni scorsi a causa della grave malattia contro la quale combatteva da anni. La giovane viveva a San Lorenzo di Albignasego (Padova) con i genitori, frequentava l’istituto Scalcerle. Aveva una grandissima passione per il nuoto e aveva vinto anche delle medaglie a livello regionale. Fisico minuto e grande frequenza di bracciate, la ...