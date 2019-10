Dylan Dog | l' investigatore playboy vittima del politically correct sposa il suo

Dylan Dog sposa Groucho : “Non è uno scherzo - non è una gag - non è un escamotage : è un matrimonio d’amore” : Dylan Dog sposa Groucho. La lieta notizia la diffonde Roberto Recchioni, direttore e curatore della collana del detective dell’incubo, in una lunga intervista a Repubblica. Recchioni, che ovviamente fa le veci del deus ex machina Tiziano Sclavi, anticipa un po’ di dettagli che verranno disegnati e raccontati nei prossimi sei numeri (401-406) di Dyd. Tra questi il matrimonio tra il celebre detective in camicia rossa e giacca nera e il suo storico ...

Dylan Dog e Batman (con Joker) insieme in un fumetto : Storica partnership tra Bonelli, Dc Comics e Rw Edizioni: nasce «Relazioni Pericolose», miniserie con eroi e anti-eroi dei due universi. Il numero zero a Lucca Comics. E intanto si lavora alla serie Tv sull’indagatore dell’incubo

Batman e Dylan Dog insieme in un crossover a fumetti : Viene descritto come un evento fumettistico “che farà la storia“, e in effetti mai si era visto un incontro di mondi narrativi così distanti, almeno a livello geografico: in queste ore è stato annunciato infatti l’accordo fra l’italiana Sergio Bonelli Editore e l’americana Dc Comics, tramite la Rw Edizioni che la pubblica nel nostro paese, per il lancio di una miniserie crossover dalle caratteristiche inedite. I ...

«Dylan Dog» si fa serie tv. Uscita - cast - trama e news : Una serie tv internazionale e in lingua inglese, in 10 episodi, dedicata a Dylan Dog. È ufficiale: Atomic Monster di James Wan (regista di Aquaman e dell’imminente Malignant in attesa di misurarsi addirittura con Mortal Kombat) affiancherà la Sergio Bonelli Editore per realizzare un progetto televisivo incentrato su uno dei fumetti italiani di maggior culto di sempre. La serie tv dedicata a Dylan Dog si snoderà in chiave live-action: il ...

Dylan Dog - la serie tv sarà prodotta dal regista di Aquaman : Dopo l’annuncio più di un anno fa, entra nel vivo la produzione della serie tv tratta dai fumetti di Dylan Dog. La Sergio Bonelli Editore, casa editrice che pubblica questi e altri titoli, ha infatti fondato la divisione Bonelli Entertainment che si occupa proprio degli adattamenti audiovisivi dei suoi titoli più famosi. E per realizzare la versione seriale delle avventure dell’indagatore dell’incubo è stata annunciata in ...

Dylan Dog – Serie tv annunciata prodotta da James Wan : James Wan, grazie alla diretta collaborazione con Sergio Bonelli Editore, produrrà una Serie TV live-action in lingua inglese tratta dal fumetto Dylan Dog creato da Tiziano Sclavi. La Serie pubblicata negli Stati Uniti da Dark Horse Comics, con catalogo di oltre 500 storie a fumetti e dal suo debutto 33 anni fa ad oggi ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2011 fu uscì anche un film diretto da Kevin Munroe : Dylan Dog ...

Dylan Dog - James Wan il regista di Aquaman con Sergio Bonelli editore realizzerà la serie tv : Era il 1 agosto 2018 quando vi riportammo la notizia di una serie tv di Dylan Dog. Il sito di spettacolo americano Variety annunciava come la Sergio Bonelli editore avesse deciso di entrare direttamente nella produzione seriale con la Bonelli Entertainment ramo dedicato alle produzioni televisive e cinematografiche.Pensata in 10 episodi all'epoca la serie non aveva ancora una casa di produzione che la aiutasse e si parlava in modo generico di ...