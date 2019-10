Per Di Maio il M5s deve ripartire con umiltà

È Di Maio che non ha mai creduto all'esPerimento - anzi l'ha danneggiato - e dovrebbe dimettersi : Una alleanza, forse soltanto una convergenza di timorosi sentimenti, non si costruisce frettolosamente. Se fatta come stato di necessità in chiave difensiva e non propositiva, con il capo del governo che se ne serve per criticare ancora, inutilmente e forse in maniera controproducente Salvini, non produce nessun frutto. Se, poi, per farla quella convergenza, bisogna scegliere una figura civica di nessun impatto come candidatura alla ...

"M5s Perde consensi sia al governo col Pd che con la Lega" - dice Di Maio : Il Movimento 5 stelle è la terza via e non bisogna abbattersi per il risultato delle amministrative in Umbria. E' il senso del post pubblicato dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. "Voglio iniziare questo post facendo i complimenti a Donatella Tesei, neo presidente della regione Umbria. Grazie anche a Vincenzo Bianconi per aver dato il massimo, così come vorrei ringraziare tutti gli attivisti che si sono impegnati in questa campagna ...

Elezioni in Umbria : Di Maio e Zingaretti - ultimo tango a Perugia : Domenica notte in Umbria, quando i risultati della schiacciante vittoria del centrodestra erano ormai noti, si è capito che l'alleanza di governo è solo un indigesto cartello elettorale. Indigesto per gli elettori Cinque Stelle, ma anche per quelli del Partito Democratico. E così, a meno di tre mesi dalla nascita del Conte 2.0, siamo già ai titoli di coda di un'alleanza elettorale da più parti definita come 'snaturata'. Se per 10 anni si chiede ...

M5s - Buffagni : “EsPerimento con Pd è fallito. Di Maio resti capo politico. Conte? Condivida di più il lavoro con noi” : “L’esperimento col Pd è fallito, lo dicono i numeri”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario al ministero dello sviluppo Economico ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Umbria. “Il capo politico è Di Maio che è la persona migliore che abbiamo – ha aggiunto a Roma, a margine dell’evento di Poste italiane sui piccoli comuni italiani – dopo di che questo non significa non allargare la catena ...

Regionali Umbria - Salvini : “Giorni contati Per il governo. Conte - Zingaretti - Di Maio e Renzi abusivi” : “Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati”: così Matteo Salvini parlando ai sostenitori riuniti davanti alla sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a Perugia. L'articolo Regionali Umbria, Salvini: “Giorni contati per il governo. Conte, Zingaretti, Di ...

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "EsPerimento non ha funzionato". Ma non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

"EsPerimento fallito" - Di Maio sotto assedio seppellisce l'alleanza con il Pd : C’era una soglia psicologica da raggiungere, arrivare alla doppia cifra, almeno al 10%. E invece il Movimento 5 Stelle si è fermato all’8. Luigi Di Maio, in Umbria, vede l’abisso, si arrabbia, immagina già il day after sotto l’attacco dai suoi e prova ad uscire dall’angolo dando la colpa all’alleanza con il Pd e dichiarando fallito l’esperimento. Ma in realtà resta bloccato, non ha ...

Zingaretti e Di Maio - obiettivo 39% : la loro sPeranza in Umbria è "Perdere bene" : Obbiettivo: perdere bene. Non il massimo, ma tanto basta. L'alleanza fra Pd e M5s, che per la prima volta corrono uniti in una competizione regionale come quella umbra, è sì un' alleanza strategica ma sta per diventare «un esperimento» e il test - da giorni si ostinano a ripetere i dirigenti del Pd

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Decreto fiscale - Di Maio : “Fermata norma Per industria difesa. Permetteva accesso a fondi cooPerazione sviluppo” : “Nel Decreto fiscale c’era una norma allucinante, che Permetteva alle industrie della difesa di accedere ai fondi per la cooperazione allo sviluppo”. Lo dice il leader del M5S Luigi Di Maio nel comizio conclusivo a Perugia. La norma, fino a questa sera non era nota. Interpellate a riguardo, fonti del M5S spiegano che il Movimento ha bloccato la norma prevista nel provvedimento fiscale. “Stare nei palazzi significa fermare ...

Ultimi sondaggi politico elettorali oggi - la Lega inarrestabile - Salvini mette il turbo - salgono la Meloni e Renzi - caduta libera Per Di Maio e il Pd : I sondaggi proposti da Corrado Formigli alla trasmissione PiazzaPulita dimostrano ancora una volta che l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini sembra essere inarrestabile. Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 il 24 ottobre la Lega ha raggiunto nuovamente i valori di prima della crisi governo ed è attualmente al 33,2%. Un Salvini che ha messo il turbo nelle preferenze degli italiani. Un terzo degli italiani condividono le ...

Di Maio - ecco Perché scioPerare di venerdì non è indecente : scioperare di venerdì, per chi lavora nei trasporti, permette di infliggere all'azienda il maggior danno possibile. Per questo, si sciopera in coda alla settimana, non per farsi il weekend al mare: è legittimo non lo sappia un cittadino comune. Meno che ignori chi è stato ministro del lavoro e dello sviluppo economico.Continua a leggere

