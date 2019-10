E Mina riappare sui social

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Alessandro Gnocchi, la tigre di Cremona, è riapparsa (si fa per dire) nella fotografia pubblicata su Instagram dalla figlia Benedetta.è di spalle, seduta sul divano di casa sua, a Lugano, e guarda la televisione insieme con il fidanzato della figlia. Nello schermo si intravede un «video di gangsta rapper venezuelani». Pochi minuti e lo scatto diventa virale ovvero raggiunge gli angoli remoti della Rete, già in agitazione (...) (...) per l'attesa dell'annunciato disco con Ivano Fossati, che si era ritirato ma pergiustamente ha fatto un'eccezione. Nell'immagine, si intuisce il profilo della grande interprete e poco altro tra cui gli occhialoni alla.... La cantante non ama mostrarsi in pubblico, come Lucio Battisti a un certo punto è scomparsa dai radar delle riviste di gossip. Nel 1978 si è ritirata dalle scene. Zero interviste, zero apparizioni ...

