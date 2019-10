Contro il Brescia fa tutto l’Inter | Lautaro e Lukaku decidono il match | nerazzurri in

Risultati Serie A - 10^ giornata : l’Inter non sbaglia Contro il Brescia - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Di nuovo in campo, senza sosta. Il massimo campionato italiano scende nuovamente in campo dopo il weekend, c’è il turno infrasettimanale che vale il 10° turno. Nel primo match colpo grosso del Verona sul campo del Parma, decisiva la rete di Lazovic dopo pochi minuti. L’accoppiata Martinez-Lukaku trascina l’Inter contro il Brescia, finisce 1-2. Alla ricerca dei tre punti Juventus e Napoli, tutte e ...

Gol Lukaku - prodezza dell’attaccante dell’Inter Contro il Brescia [VIDEO] : GOL Lukaku – Si sta giocando il secondo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, nella gara serale in campo Brescia ed Inter. I nerazzurri chiamati a riscattare il pareggio contro il Parma, continua la lotta scudetto con la Juventus. Nel primo tempo nerazzurri in vantaggio, gran tiro di Lautaro Martinez e deviazione di Cistana che spiazza completamente Alfonso. Nel secondo tempo Inter in grande difficoltà, a ...

Brescia-Inter live - le formazioni ufficiali : Balotelli Contro Lukaku : Brescia-Inter live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata. Il secondo match mette di fronte Brescia ed Inter, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce dal deludente pareggio contro il Parma, solo 2-2 davanti al pubblico amico, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi momentaneamente in vetta in vista della partita ...

Infortunio Joronen - si ferma il portiere del Brescia : Contro l’Inter debutto per Alfonso : Brutta tegola per Corini. A poche ore dalla partita contro l’Inter, in programma stasera alle 21, il Brescia perde per Infortunio il portiere Joronen. L’estremo difensore finlandese ha accusato un problema in allenamento e non è stato convocato. Brutta notizia per l’allenatore delle Rondinelle visto che Joronen si è sempre ben comportato fin qui. Al suo posto giocherà Enrico Alfonso, al debutto in Serie A. Per il portiere ...

Di Gennaro : “Troppo pochi 5 punti Contro Cagliari - Torino - Brescia e S.P.A.L.” : Antonio Di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb in merito al momento del campionato. Ha parlato anche dell’Atalanta di Gasperini. Di Gennaro ritiene che manchi qualcosa al Napoli in quanto nelle sfide contro Cagliari, Torino, Brescia e SPAL, sono stati raccolti solo 5 punti sui 12 disponibili. “Mi hanno sorpreso i pareggi di Inter e il Napoli. I nerazzurri – (l’allenatore ...

Genoa-Brescia 3-1 - Serie A calcio : il Grifone vince lo sContro diretto per la salvezza - Kouamé e Agudelo rimontano Tonali : Il Genoa ha sconfitto il Brescia per 3-1 nell’anticipo della nona giornata della Serie A, il Grifone ha trionfato di fronte al proprio pubblico di Marassi e ha conquistato tre punti fondamentali nella lotta salvezza: i liguri sono ora 17esimi e hanno una lunghezza di vantaggio proprio sulla Leonessa. I lombardi sono passati in vantaggio con una magia di Sandro Tonali, il centrocampista classe 2000 è stato chirurgico con una punizione che ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : sfida ostica per i lombardi Contro i turchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Brescia-UNICS Kazan – Joventut Badalona-Brescia – Brescia-Cedevita Olimpia Lubiana Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di EuroCup per quel che riguarda la Germani basket Brescia, attesa dal duro ostacolo del Darussafaka. Si tratta di una delle due sfide più complicate per la formazione allenata da ...

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : sfida ostica per i lombardi Contro i turchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Brescia-UNICS Kazan – Joventut Badalona-Brescia – Brescia-Cedevita Olimpia Lubiana Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di EuroCup per quel che riguarda la Germani basket Brescia, attesa dal duro ostacolo del Darussafaka. Si tratta di una delle due sfide più complicate per la formazione ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia a caccia del terzo successo europeo Contro il Darussafaka : La Leonessa Brescia, domani alle 20.30, andrà a caccia del terzo successo europeo stagionale, tra le mura amiche, contro il Darussafaka di Istanbul. Il sodalizio lombardo è reduce da una sconfitta, di misura, sul campo di Trieste, arrivata dopo due successi in fila, tra cui vi è quello, in rimonta, contro l’Olimpia Lubiana che aveva permesso ai Bresciani di entrare nel quartetto, di cui fanno parte anche i turchi, che, oggi, guida il ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia a caccia del terzo successo europeo Contro il Darussafaka : La Leonessa Brescia, domani alle 20.30, andrà a caccia del terzo successo europeo stagionale, tra le mura amiche, contro il Darussafaka di Istanbul. Il sodalizio lombardo è reduce da una sconfitta, di misura, sul campo di Trieste, arrivata dopo due successi in fila, tra cui vi è quello, in rimonta, contro l’Olimpia Lubiana che aveva permesso ai Bresciani di entrare nel quartetto, di cui fanno parte anche i turchi, che, oggi, guida il ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia a caccia del terzo successo europeo Contro il Darussafaka : La Leonessa Brescia, domani alle 20.30, andrà a caccia del terzo successo europeo stagionale, tra le mura amiche, contro il Darussafaka di Istanbul. Il sodalizio lombardo è reduce da una sconfitta, di misura, sul campo di Trieste, arrivata dopo due successi in fila, tra cui vi è quello, in rimonta, contro l’Olimpia Lubiana che aveva permesso ai Bresciani di entrare nel quartetto, di cui fanno parte anche i turchi, che, oggi, guida il ...

Calcio - Serie A 2019-2020. Il Brescia blocca la Fiorentina sullo 0-0 - inContro senza grandi emozioni : Il Monday Night dell’ottava giornata di Serie A si è concluso con un pareggio a reti bianche tra Brescia e Fiorentina, impegnate allo stadio Mario Rigamonti. I lombardi hanno così interrotto la striscia di tre vittorie consecutive dei Viola mettendo in cascina un punto importante nella lunga corsa verso la salvezza, mentre i toscani hanno perso una grande chance per agguantare il Cagliari a quota 14 punti in quinta posizione in classifica ...

Brescia - muore Elisabetta : raccontava sui libri e sui social la battaglia Contro il cancro : Combatteva un cancro al seno da 5 anni. Con determinazione, speranza e coraggio. Ma non ce l’ha fatta. E’ morta a 33 anni Elisabetta Cirillo, scrittrice e influencer Bresciana che raccontava sui libri e sui social la malattia che l’aveva colpita. Una battaglia che ha sempre portato avanti con estrema ostinazione, fino all’ultimo giorno. Nata a Brescia il primo agosto 1986, Elisabetta aveva avuto modo di viaggiare in ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia cerca il riscatto - dopo il primo stop stagionale - Contro la Joventut Badalona : Torna in campo già domani (martedì 8 ottobre) la Leonessa Brescia, in cerca di riscatto in Eurocup dopo la prima sconfitta stagionale patita sabato per mano di Brindisi. L’esordio nella seconda competizione europea, avvenuto la scorsa settimana, è stato semplicemente perfetto, vista la larga vittoria contro una squadra del calibro dell’Unics Kazan. Ora, però, è tempo di guardare avanti, dato che il sodalizio lombardo è atteso da ...