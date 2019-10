Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Vanno presi in esameproblemioggi 28 ottobre, considerando il fatto che un'segnalata dagli utenti negli ultimi tempi sta facendo registrare delleche in qualche modo dovrebbero allertare la compagnia telefonica.aver analizzato gli ultimi aggiornamenti riguardanti l'installazione di nuove antenne a Montesilvano, con l'operatore che continua a trovare ostacoli sotto questo punto di vista stando alle informazioni fornite, la settimana inizia con un altro fronte da dover esaminare. I problemiinerenti leProvando a scendere maggiormente in dettagli, i problemivenuti alla luce a fine ottobre si manifestano nel momento in cui un utente effettua una chiamata da numeroverso numerazioniche, ovviamente, rientrino nelle offerte che prevedonoillimitati in questo particolare contesto. ...

GioPao9 : Conferme su una nuova anomalia #Iliad: chiamate internazionali bloccate dopo alcuni minuti - OptiMagazine : Conferme su una nuova anomalia Iliad: chiamate internazionali bloccate dopo alcuni minuti - PakiRispoli : RT @danimagli: Oro che luccica. Tre punti pesanti, strameritati contro tutto e tutti. Una vittoria per provare a prendere la marcia giusta… -