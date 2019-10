Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Nell'Ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati diffusi inediti concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in qualità didi. I bandi verranno espleti presso: il Comune di Caorle, il Comune di Codogné (direttivo di), e presso il Comune die il Comune di).: due concorsi perdirettivoIl Comune di Caorle, della Città Metropolitana di Venezia deve assumere mediante concorso pubblico, undirettivo dia tempo indeterminato. Il presente concorso è rivolto a coloro in possesso di un: diploma di laurea in Giurisprudenza o altri titoli equivalenti, tra cui in economia e commercio. Invio delle istanze Le istanze dovranno essere inviate, entro il 25mediante raccomandata, oppure presentate direttamente o tramite PEC. L'ammissione al ...

lukescintu : Bando istruttore vigilanza in Veneto, polizia locale a Orzinuovi e Ardea: cv a novembre - comunevillasor : Bando del 25/10/2019 - CONCORSO PUBBLICO N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Esito prove scritte – Comunicazi… - comunevillasor : Bando del 24/10/2019 - Concorso pubblico n. 3 posti Istruttore Amministrativo - Determinazione n. 83/2019 - sciogli… -