Alessandra Appiano | la commozione di Rita Dalla Chiesa | “Non mi hai dato la possibilità

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Sono un giornalista ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per venticinque anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita”, Nanni Delbecchi è salito sul podio di Italia Sì per raccontare quanto accaduto a sua moglie. Scrittrice, giornalista e autrice televisiva morta suicida il 3 giugno 2018 mentre era ricoverata per depressione all’ospedale Turro San Raffaele di Milano. “era solare ma quella luce era spa, si era offuscata. Mai sono stato sfiorato dall’idea che lei non potesse tornare esattamente quella di prima.non voleva morire. Non tutti i suicidi sono uguali, esistono suicidi che sono gesti di disperazione e di dolore che se non vengono prevenuti e protetti portano le persone che più amano la vita a compiere questo gesto”, ha raccontato ...

