Scacchi | Europei a squadre 2019 | prima sconfitta per l’Italia femminile | la selezione

(Di domenica 27 ottobre 2019) Giornata in chiaroscuro per l’Italia aglidiin corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. Se da una parte la fomazione Open finalmente riesce a interrompere la striscia senza successi con la vittoria sulla pur non difficile Scozia, per quel che riguarda la squadrac’è da registrare la, seppur di misura, nei confronti dell’Ungheria. Partiamo proprio da quest’ultima situazione. Dopo la patta tra Elena Sedina e Szidonia Lazarne Vajda, con materiale pari e posizione impossibile da sbrogliare a gioco corretto, arrivanoladi Marina Brunello contro Thanh Trang Hoang a causa di una scelta tattica mal calcolata alla ventiduesima mossa, con il Nero, dall’azzurra, e poi la vittoria di Daniela Movileanu su Juliana Terbe. Quest’ultima arriva dopo che, in uscita da una variante della Partita ...

