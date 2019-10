Cybersicurezza | 9000 denunce telematiche in Gran Bretagna finiscono ‘in quarantena’ E io

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Non finirò mai di stupirmi. E non mi consola dover constatare che anche fuori dai nostri confini l’incompetenza regni sovrana. Novemila segnalazioni di crimini informatici inoltrate alla Autorità centrale che incoordina le attività di prevenzione nel settore sono finite “in quarantena”, perché sospettate di contenere virus, e quindi non sono state prese in considerazione. Diego Abantantuono esclamerebbe “oh, perbacco” e Renato Pozzetto scomoderebbe la Madonna, ma anche il più distante dalle problematiche di cybersecurity sarebbe tentato dal non credere a una storia simile. La vicenda è emersa in questi giorni grazie al report Cyber: Keep the light on – An inspection of the police response to cyber-dependent crime, redatto dall’Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services (Hmicfrs), ovvero dall’organismo che ispeziona l’operato delle forze di ...

