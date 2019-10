Fisco | Mattarella firma ed emana decreto

Un Fisco "equo" e "semplice" per le imprese. L'auspicio di Sergio Mattarella : Un fisco “equo” e “semplice” per le imprese. Questo l’auspicio nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , al presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino.“Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare” il percorso di innovazione e digitalizzazione delle piccole imprese “con una strategia ...

Piccole e medie imprese - Sergio Mattarella : “Istituzioni assicurino il loro sviluppo e la loro innovazione con Fisco equo e regole semplici” : Il percorso di innovazione e digitalizzazione delle Piccole imprese deve essere accompagnato attraverso una “strategia complessiva” in grado di “assicurare” un ambiente “che favorisca l’imprenditorialità” e “lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in un messaggio inviato alla ...

Mattarella : «Rivedere il Patto di Stabilità Fisco più equo - tassare le multinazionali» Parigi : «Ha ragione - cambiare in fretta» : Messaggio del presidente della Repubblica al Forum Ambrosetti a Cernobbio: «Rivedere il sistema di tassazione delle multinazionali per garantire un sistema più equo». E sull’Europa: più investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca