Emma | Maria De Filippi arriva a sorpresa alla presentazione del disco | un abbraccio che

Emma Marrone presenta il suo ultimo lavoro. E arriva Maria De Filippi : Emma Marrone è tornata. Si è presa una pausa di qualche settimana per combattere la malattia ma ora, più energica che mai, è pronta a riconquistare il palco e a far cantare a squarciagola i suoi fan. In questi giorni è in promozione con il suo nuovo lavoro, l'album “Fortuna”, che rappresenta uno spartiacque nella sua carriera. Per battezzare questo nuovo inizio, non poteva esserci madrina migliore di Maria De Filippi per Emma Marrone. Il disco ...

Maria De Filippi chiama GEmma mummia ed esclama : Sei cretina - Tina! : La nuova puntata di Uomini e donne, il dating-show di Maria De Filippi, ha visto quest'ultima diventare protagonista di una gaffe, le cui immagini in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Poco prima che in studio entrasse la dama torinese Gemma Galgani, la padrona di casa De Filippi ha avuto un botta e risposta con la Cipollari, in cui si è lasciata sfuggire un appellativo, che viene solitamente usato da Tina per definire la Galgani. "Come ...

U&D - GEmma e Jean Pierre si cimentano nel gioco della mela : Maria si ribalta dalle risate : La puntata di martedì 15 ottobre 2019 del popolare dating show di Canale 5 Uomini e Donne è stata ricca di emozioni ma anche di momenti di autentica ilarità, regalati come sempre dalla protagonista assoluta del parterre femminile, Gemma Galgani, alle prese con un fuori programma ideato dalla produzione. Nel corso della puntata infatti, Maria De Filippi ha deciso di utilizzare il famoso gioco della mela per aiutare Gemma e Jean Pierre ma anche ...

