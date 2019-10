Wifi gratis nei luoghi pubblici | a 142 Comuni italiani i fondi europei

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’Europa vuole promuovere ilneiSono 142 iche hanno vinto il terzo bando europeo per l’installazione di retigratuite negli spazi. L’Innovation and networks executive agency (Inea), l’agenzia esecutiva incaricata dalla Commissione europea di attuare il programma4Eu, ha pubblicato l’elenco deiche hanno vinto il terzo bando ottenendo così iper l’installazione di hotspotnei luogi. Sono 1.780 iche hanno vinto il voucher da 15mila euro messo a disposizione dall’iniziativa europea e di questi 142sono. Entro la prossima settimana, ciascun candidato riceverà una notifica individuale dei risultati della chiamata. Una volta notificati, ivincitori dovranno firmare una convenzione di sovvenzione, disponibile sul portale4Eu, per ricevere il buono del valore ...

1italiano1 : Wifi gratis, in Lombardia record voucher. Nella regione 30 dei 142 buoni assegnati all'Italia da Wifi4Eu | #ANSA - ansa_tecnologia : Wifi gratis, in Lombardia record voucher. Nella regione 30 dei 142 buoni assegnati all'Italia da Wifi4Eu | #ANSA - slambertucci : RT @ansaeuropa: 142 Comuni italiani vincitori del bando #Ue per il #wifi gratis -