Roma | Filt | da Di Maio presa di posizione demagogica

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019), 25 ott. (Adnkronos) - "Il ministro degli esteri fa confusione e demagogia". Così il segretario generale dellaCgil Stefano Malorgio replica a Di, intervenuto sugli scioperi di oggi. Da una parte, spiega il segretario generale dellaCgil, "ci sono le giuste ragioni di chi scioper

UGLConf : Sciopero per Roma, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna: “GRANDE ADESIONE ALLO SCIOPERO COTRAL, GRAVE IL SIL… - FILT_Roma_Lazio : Roma non si liquida - FILT_Roma_Lazio : Tutti pronti in Piazza del Campidoglio #ScioperoXRoma #RomaNonSiLiquida -