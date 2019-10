Ostia | arrestate tre persone per rissa Una aveva sorveglianza speciale

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Ai Carabinieri hanno arrestato tre romeni, che hanno messo in scena una violentada strada. Il tutto è iniziato con una discussione in piazza Emanuele Cutinelli Rendina, per cause ancora da accertare. La violenza è stata poi sicuramente favorita dall’abuso di sostanze alcoliche. Sono immediatamente intervenuti i militari, che hanno ritrovato uno dei litiganti a terra, mentre gli altri due sono stati fermati. Uno di questi, che poi si è scoperto essere sottoposto alladi pubblica sicurezza, si è lanciato con violenza contro i Carabinieri, tentando la fuga. I tre sono stati arrestati, medicati presso l’ospedale Giovan Battista Grassi die portati presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto. L'articolotreper. Unaproviene da ...

