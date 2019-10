Inter verso il pienone con il Barça | aperto il terzo anello

Israele - Netanyahu verso il tramonto tra indagini di corruzione e fronde Interne : Questa volta Bibi il mago non ce l’ha fatta. Ci ha provato, con tenacia, ricorrendo alla sua indiscussa abilità negoziale, ha perfino proposto di creare un Governo di Unità nazionale in cui si sarebbe alternato alla sua guida con il nemico, il rivale, il generale Benny Gantz, leader del partito di centro Blu e Bianco.

Israele - Netanyahu verso il tramonto tra indagini di corruzione e minacce Interne al partito : Questa volta Bibi il mago non ce l’ha fatta. Ci ha provato, con tenacia, ricorrendo alla sua indiscussa abilità negoziale, ha perfino proposto di creare un Governo di Unità nazionale in cui si sarebbe alternato alla sua guida con il nemico, il rivale, il generale Benny Gantz, leader del partito di centro Blu e Bianco.

Il bricolage ai tempi dell’e-commerce : l’espansione di BricoBravo verso nuovi settori e mercati Internazionali : Tempestività e connessione, lo shopping online è parte integrante delle abitudini degli italiani. A dimostrarlo è principalmente la crescita a due cifre degli acquisti da remoto e smartphone che, solo nell’ultimo anno, ha raggiunto un incremento del 15%, per un valore di oltre 31,5 miliardi di euro (Fonte: Osservatorio e-commerce B2C-Consorzio Netcomm/School of Management del Politecnico di Milano). È in questo scenario che BricoBravo – ...

Verso il Social Football Summit 2019 : Intervista a Massimo Tucci : Dopo il successo della prima edizione, torna il Social Football Summit, l’unico evento italiano dedicato a digital e Social media marketing, alla brand strategy ed all’innovazione nella Football Industry. L’evento di cui Calcio e Finanza sarà media partner anche in questa edizione. Il Social Football Summit si inserisce nella road map internazionale degli eventi dedicati esclusivamente […] L'articolo Verso il Social Football Summit 2019: ...

Sassuolo-Inter - al Mapei verso il record d’incasso : Sassuolo Inter incasso – Prosegue la vendita dei tagliandi in vista di Sassuolo-Inter, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A, in programma domenica prossima alle 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Secondo quanto riferisce la “Gazzetta di Modena”, nella giornata di ieri è stato abbattuto il muro degli ottomila biglietti venduti. Cifra che […] L'articolo Sassuolo-Inter, al Mapei verso il record d’incasso è stato ...

Ciclismo – Chris Froome verso un nuovo Intervento chirurgico : intanto il britannico scherza sul percorso del Tour 2020 [FOTO] : Froome non ha la certezza di poter partecipare al Tour de France 2020: intanto sui social ironizza sul percorso della 107ª edizione della Grande Boucle E’ stato presentato ieri mattina a Parigi il Tour de France 2020: al Palazzo dei Congressi di Parigi hanno assistito dal vivo alla presentazione della 107ª edizione della Grande Boucle il vincitore del 2019, Egan Bernal ed il suo compagno di squadra Chris Froome, ancora un po’ ...

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe siriane si muovono : sull'orlo della guerra Internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

Diabete : il futuro dell’erogazione automatizzata di insulina va anche verso sistemi aperti “Interoperabili” : Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione dei pazienti con Diabete tipo 1 sistemi automatizzati per l’erogazione in continuo della terapia insulinica, i cosiddetti AID (Automated Insulin Delivery) systems. Composti da 3 parti in comunicazione tra loro – un sensore che monitora il glucosio, un microinfusore che dispensa l’insulina e un algoritmo che ne calcola la giusta dose – questi sistemi sono disponibili sul mercato ...

Pomeriggio5 - Megghi Galo su Giorgia Caldarulo : 'Mai mostrato Interesse verso le ragazze' : Megghi Galo il 7 ottobre è intervenuta a Pomeriggio 5 per esprimere la sua opinione su Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Nel salotto di Barbara d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dipinto la nuova fiamma dell'influencer friulana come una donna interessata solamente alla notorietà. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando la 23enne su Instagram ha detto la sua sul nuovo flirt di Taylor Mega. Dopo le accuse di Erica Piamonte e del ...

Pioli verso il Milan? Spalletti lontano : nodo ingaggio e senza accordo con l’Inter : Pioli verso il Milan è la suggestione delle ultime che sta circolando in casa Milan. Da questa mattina si sono susseguite le agenzie che davano Spalletti con certezza sulla panchina rossonera al posto di Giampaolo. Anche dopo la vittoria contro il Genoa per Giampaolo si profila una fine anticipata per il suo progetto al Milan. La squadra non ha convinto la dirigenza e la fatica fatta per agguantare fino all’ultimo i tre punti ha dato ...

Juventus - le probabili scelte di Sarri verso l'Inter : Ramsey dovrebbe essere titolare : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la sfida contro l'Inter che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizio Sarri per questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio ...

Napoli - Insigne verso la tregua : Interviene Raiola - giocherà a Torino : Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, e quelli di Lorenzo Insigne mercoledì sera alla Luminus Arena di Genk era più loquaci dello specchio delle brame di...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...

Inter-Juve verso il soldout : venduti oltre 72mila biglietti : È già alta la febbre per Inter-Juventus di domenica sera. Si va verso il classico pienone a San Siro, con il soldout che potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati già venduti oltre 72mila biglietti: esauriti secondo e terzo anello, restano ancora poche migliaia di posti disponibili, […] L'articolo Inter-Juve verso il soldout: venduti oltre 72mila biglietti è stato ...