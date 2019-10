Cambi al vertice in Xiaomi | Lin Bin vice presidente | e rimane responsabile dell’R&D

Manovra - M5S a Conte : nuovo vertice - necessari Cambi amenti. Gualtieri : «L'impianto resta». Gelo premier : «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 stelle piazza parole come dinamite sulla Manovra . Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte , i...

Ama - Raggi sceglie Zaghis dopo le dimissioni del cda In 3 anni 5 Cambi al vertice : Sarà l’ex portavoce di Marcello De Vito a guidare la società. A causare la rottura, il rapporto fiduciario compromesso con il Comune che gli ormai ex consiglieri accusano di «inerzia»: «Sul problema dei rifiuti non serve l’ideologia ma atti concreti»

Sanofi Genzyme - specializzata in malattie rare e sclerosi : Cambi al vertice in italia : Novità al vertice di Sanofi Genzyme, la divisione di Sanofi in italia specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia