Uomini e Donne registrazione : Alessandro bacia Veronica - poi fa un gesto eclatante : Uomini e Donne anticipazioni, Alessandro e Veronica si sono baciati: un’esterna bellissima! Dopo la registrazione di Uomini e Donne di oggi abbiamo anticipazioni su Alessandro Zarino! Nella scorsa registrazione non si è parlato di lui per mancanza di tempo e i fan erano già ansiosi di scoprire cosa fosse successo. Ma oggi, pure se è […] L'articolo Uomini e Donne registrazione: Alessandro bacia Veronica, poi fa un gesto eclatante ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia perde Alessandro Basciano : Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne litiga con Alessandro, che se ne va E’ da poco terminata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni riportate dal blog News UeD è stata una puntata davvero scoppiettante, ma allo stesso tempo molto complicata, soprattutto per la tronista Giulia Quattrociocche. Cos’è successo? Quest’ultima ha litigato per tutto il tempo con il corteggiatore Alessandro Basciano. ...

Uomini e donne - Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : «Amore sovrastato dal dolore. Armando Incarnato inopportuno» : “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “Uomini e donne” Ida Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ...

Marco Cartasegna da Uomini e donne al Parlamento per parlare di cyberbullismo : Negli anni abbiamo visto i protagonisti di Uomini e donne arrivare nei reality show, persino in libreria, ma mai avremmo pensato di vederli un giorno in Parlamento. Eppure questo è accaduto a Marco Cartasegna, tronista noto per la relazione con Soleil quando l’allora fidanzato di lei, Luca Onestini, era recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer è stato invitato a Palazzo Montecitorio per parlare di ...

Anticipazioni Uomini e donne - JeanPierre critica il comportamento di Gemma : 'È possessiva' : L'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio alla delusione di Gemma Galgani a causa della scelta presa da JeanPierre di accettare un'altra signora arrivata per lui. Quest'ultimo ha conosciuto Antonella e ha deciso di continuare la frequentazione con lei. Come si evolverà la questione la prossima settimana? Per saperne di più, ci vengono incontro le Anticipazioni relative alla registrazione ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese : "Ti hanno cacciato - sei un poveretto in cerca di visibilità" : Nonostante Pamela Barretta e Stefano Torrese abbiano messo un punto alla propria relazione ben prima dell'estate, continuano gli scontri fra i due, ormai solo a livello telematico. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non se le mandano di certo a dire attraverso Instagram: mentre la dama è tornata in trasmissione, cominciando una frequentazione piuttosto assidua con Enzo Capo, Torrese non è stato richiamato e commenta da casa ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche perde le staffe in esterna. E Maria De Filippi senza parole : Puntata molto movimentata quella di oggi a Uomini e Donne, con il trono classico che si è letteralmente incendiato. Grande protagonista, Giulia Quattrociocche che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione su di sé. Nell’esterna andato in onda oggi con che la bruna tronista ha trascorso con Cristiano è andato bene poco o niente. Giulia Quattrociocche non ha gradito il comportamento del suo corteggiatore e ci è andata giù pesante con gli ...

Uomini e Donne news - doccia fredda per Giulia : Tina preoccupata - l’avvertimento : Giulia Quattrociocche confessa il suo sogno a Uomini e Donne, Cristiano: “Esagerata” Esterna gridata quella di Giulia Quattrociocche e Cristiano, oggi a Uomini e Donne. La tronista non ha gradito il comportamento del suo corteggiatore e ci è andata giù pesante con gli attacchi dando ancora una volta il peggio di sé. Cristiano non è […] L'articolo Uomini e Donne news, doccia fredda per Giulia: Tina preoccupata, ...

Uomini e Donne - Ida su Riccardo : "Quando mi ha lasciato non vivevo più - ora voglio stare da sola" : Ida Platano torna a parlare della sua relazione con Riccardo, che come sappiamo è finita da qualche tempo a questa parte e che dopo vari tira e molla ha visto il suo culmine andare in onda a Uomini e Donne soltanto qualche giorno fa. Ida, infatti, ha lasciato definitivamente Riccardo che ha quindi deciso di abbandonare il programma.In una lunga intervista al Magazine di Uomini e Donne, Ida racconta: "Un anno fa mi sono sentita abbandonata da ...

Uomini e Donne/ Giulia : 'voglio uscire da qua con il padre...' - trono classico - : Uomini e Donne, trono classico anticipazioni e news. Giulia Quattrociocche si scaglia contro Cristiano: 'voglio uscire da qua con il padre dei miei figli'.

GIOVANNA ABATE/ Uomini e Donne : 'con Giulio un bacio voluto'. Tina.. - trono classico - : GIOVANNA ABATE bacia Giulio Raselli e litiga con Tina Cipollari: ecco cosa succederà oggi durante la nuova puntata di Uomini e Donne.

Uomini e donne - nuovo bacio Giulia-Daniele (VIDEO). Gianni e Tina lo attaccano - lui si difende : "Non mi interessa la visibilità" : nuovo bacio tra Giulia e Daniele nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, dedicata al trono classico. Il corteggiatore è stato attaccato sia da Gianni Sperti ("Non vedo interesse"), sia da Tina Cipollari ("Non mi fido di lui, da parte sua era una cosa televisiva"), mentre Jack Vanore ha sottolineato che Giulia non ha difeso Alessandro, preso di mira proprio da Daniele, anzi ha premiato quest'ultimo con un bacio. Per ...

Riccardo di Uomini e Donne svela un retroscena su Ida Platano : Riccardo Guarnieri, retroscena su Ida: “Mi sono aggrappato a quel gesto” Tra le storie che più tengono le persone incollate allo schermo c’è sicuramente quella che coinvolge Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ultimamente le puntate del Trono Over hanno superato i tre milioni di telespettatori facendo il 25% di share ed è merito del trio delle meraviglie: Gemma, Ida e Riccardo. A Uomini e Donne Magazine quest’ultimo ha ...

Uomini e donne - bacio Giulio-Giovanna - Tina attacca : "Sei la nuova Monica Bellucci?" (VIDEO) : Nel corso della puntata di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, di Uomini e donne, è stata trasmessa l'esterna con il bacio tra Giulio e Giovanna sul divano di casa di lei. Tornati in studio, il tronista ha definito "bellissimo" quel momento, anche se ha lamentato l'assenza di reazioni da parte delle altre corteggiatrici, provocando in Giovanna un po' di fastidio. prosegui la letturaUomini e donne, bacio Giulio-Giovanna, Tina attacca: "Sei la nuova ...