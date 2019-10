PS5 sarà la console più veloce del mondo

PS5 : sarà questo il prezzo della next-gen di Sony? : La next-gen inizierà ufficialmente a fine 2020 e i rumor riguardanti PS5 e Xbox Scarlett si fanno sempre più insistenti. Una delle battaglie più importanti tra i due sistemi sarà quella combattuta sul prezzo, un aspetto che anche nell'attuale generazione ha avuto un peso non indifferente con una Xbox One sfavorita anche dal fatto di essere €100 più cara di PS4 a causa della presenza obbligatoria del Kinect.Ma quanto costerà effettivamente ...

PS5 sarà lanciata nel mese di dicembre 2020? : Ormai saprete che Sony ha confermato la nuova PlayStation 5 per le festività natalizie del prossimo anno, ma secondo nuove fonti dovremo aspettarci un lancio nel dicembre 2020. Siamo nel mondo dei rumor, ma la finestra di uscita avrebbe senso in quanto molto vicina alle feste di Natale. Le notizie provenienti da Tweaktown affermano che, sì, la prossima generazione di PlayStation di Sony uscirà "a dicembre" ma non è stata fornita una data ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ne sono sicuri : PS5 e Xbox Scarlett "saranno fantastiche" : CD Projekt RED era presente al PAX Australia con il suo Cyberpunk 2077 e lo sviluppatore John Mamais ha condiviso il suo pensiero sulle imminenti PS5 e Xbox Scarlett in un'intervista con Gamespot."Saranno fantastiche È sempre bello avere nuove console in uscita e non vedo l'ora di lavorarci. Vedremo cosa riusciremo a fare con i nuovi sistemi. È divertente vedere evolversi i giochi; sembrano sempre più realistici. Più potente è la tecnologia o le ...

Devolver Digital entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett - ma sarà difficile vedere la differenza con l'attuale generazione di console : Uno dei fondatori di Devolver Digital, publisher dietro giochi come Hotline Miami, non vede l'ora che Sony e Microsoft lancino le loro piattaforme di prossima generazione. Parlando con GameSpot al PAX Australia, Graeme Struthers ha dichiarato di essere entusiasta del lancio di PlayStation 5 e Xbox Project Scarlett nel 2020, in parte perché si prevede che questi sistemi saranno un'occasione per tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli.Non è ...

PS5 richiederà l'installazione dei giochi - ma ci sarà un "accesso più dettagliato ai dati" : Sony ha tenuto ben strette le informazioni su quella che è ufficialmente denominata PlayStation 5, ma ora la società ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul prossimo sistema in un'intervista con Wired. Tra le informazioni condivise, Sony ha confermato che PS5 richiederà ai giocatori di installare giochi sul sistema, proprio come avviene su PS4. Questa volta, tuttavia, avremo una maggiore libertà nella scelta delle parti dei giochi da ...

GTA 6 sarà esclusiva temporale di PS5 per un mese? : GTA 6 è sicuramente un titolo molto atteso, di cui non si sa nulla di ufficiale ma di cui si parla già parecchio com'è comprensibile che sia considerato il successo e l'amore del pubblico per il franchise. Come possiamo notare su forum e portali di varia natura ne sta parlando sempre di più ed in questo caso ad attirare l'attenzione sono state le parole di uno sviluppatore third party che ha dichiarato che il gioco uscirà a fine 2020. Secondo ...