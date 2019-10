Morto giovane rapper napoletano | Lucio Giallo cantò la sua malattia

Roma - Morto giovane ferito da rapinatori : 13.11 E' morto il giovane rimasto vittima ieri sera di una rapina a Roma. Attaccato da due uomini mentre era con la fidanzata, per difenderla ha tentato una reazione: gli hanno sparato un colpo alla testa e a nulla è valso un intervento chirurgico. Lievemente ferita anche la fidanzata: per rapinarle lo zainetto i malviventi l'hanno strattonata e poi colpita alla testa con una spranda, hanno riferito alcuni testimoni dell'episodio.

Palermo - tragico incidente stradale : due vittime e tre feriti - un giovane Morto carbonizzato : Il dramma nella notte a Belmonte Mezzagno. Le vittime sono giovanissime: Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura, di 16 anni. Viaggiavano a bordo di una Bmw che è uscita fuori strada.Continua a leggere

Versilia - giovane Morto mentre gioca a calcetto : Un ragazzo di 29 anni è morto nella serata di ieri in seguito ad un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre stava giocando a calcetto con alcuni amici in un frequentatissimo centro sportivo di Lido di Camaiore, in Versilia. Giuseppe S., 29 anni, lavoratore fuori sede originario della Sicilia, era su uno dei campi di calcio per una sfida fra amici che lavorano tutti per la stessa azienda quando si è sentito male. I compagni hanno dato l'allarme ...

È Morto sul colpo : Claudio Lo Verde - 17 anni - una giovane vita spezzata in un attimo : Un drammatico incidente mortale si è verificato intorno alle ore 11:30 davanti la Raffineria di Milazzo. Il 17enne Claudio Lo Verde di Villafranca Tirrena a bordo di un scooter X-Max è finito sotto una betoniera e l’impatto è stato fatale. La vittima andava in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milazzo, la polizia locale e i vigili del fuoco. Stando una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo viaggiava a ...

Anticipazioni Imma Tataranni del 29 settembre : il giovane Nunzio verrà trovato Morto : La prima puntata della nuova fiction di Rai 1 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore' non ha deluso le aspettative, tanto da essere già stata battezzata come la nuova erede de 'Il Commissario Montalbano'. La conferma arriva dagli ascolti eccellenti dell'esordio, che hanno permesso alla serie di vincere la prima serata di domenica 22 settembre, attestandosi ben al di sopra degli ascolti di Barbara d'Urso con il suo 'Live - Non è la d'Urso'. ...

Salerno - trovato Morto il giovane escursionista disperso sui monti : Il suo corpo senza vita è stato ritrovato sul monte Accellica, nel Salernitano, dove si era diretto per un’escursione insieme ad alcuni amici. È finita in tragedia la ricerca del giovane di Eboli disperso da due giorni. A ritrovare il cadavere del ragazzo, finito accidentalmente in una scarpata, sono stati gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania. I soccorritori hanno imbracato il corpo dello sfortunato giovane e lo hanno ...

Travolto da una tonnellata di zucchero : Morto giovane papà : Incidente sul lavoro alla distilleria San Giorgio di Paratico, in provincia di Brescia. La vittima è Mattia Parmini, operaio...

Morto il giovane investito dal treno. Il testimone : “Dei ragazzi ridevano dicendo : ‘Che cretino'” : Il dramma ieri nella stazione di Castelfiorentino. Il 21enne Marko Kaziu è deceduto nella notte. "La cosa che mi ha veramente inorridito erano le persone che ci ridevano su", "tre ragazzi che sogghignavano dicendo 'che cretino...'" ha scritto un testimone della tragedia su Facebook. Il post condiviso anche dal sindaco del comune toscano: "Recuperiamo la nostra umanità, gente"Continua a leggere

Con lo scooter contro un palo - Morto giovane nel teatino : Chieti - E' morto nella tarda serata di domenica un giovane di 25enne in un incidente stradale avvenuto a Filetto (Chieti), il giovane Denis Di Giorgio, era alla guida di uno scooter, quando per cause al vaglio degli investigatori, è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un palo. I soccorsi seppure immediati, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane Sulla dinamica dell'incidente indagano i ...

Morto da 45 giorni - la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una giovane colombiana alla quale aveva lasciato in eredità due lussuosi appartamenti : La vendetta è un piatto da servire freddo. Forse in questo caso fin troppo freddo. Il cadavere di un uomo giace in una cella frigorifera di un obitorio da 45 giorni. La moglie ha dichiarato sui giornali che non ha nessuna intenzione di seppellire il proprio marito, perché prima che morisse l’uomo l’aveva tradita con una giovane e prorompente colombiana. Il defunto era un architetto di mezza età molto conosciuto in un paesino ...

Tragedia fuori dalla discoteca - giovane accoltellato durante una rissa : è Morto : Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e elunedì nei pressi di una...