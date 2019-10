Prima identificazione di un elemento pesante nato dalla collisione tra stelle di neutroni

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nel 2017, in seguito al rilevamento di onde gravitazionali che hanno raggiunto la Terra, l’ESO ha puntato i suoi telescopi cileni, incluso il VLT verso la sorgente: l’evento dovuto alla fusione didiche prende il nome di GW170817. Gli astronomi sospettavano che, se gli elementi più pesanti si fossero formati dalle collisioni didi, le impronte di quegli elementi potevano essere rilevate nelle chilonovae, le conseguenze esplosive delle fusioni. Questo è ciò che ha fatto un’equipe di ricercatori europei, utilizzando i dati dello strumento X-shooter, installato sul VLT dell’ESO. Questo montaggio di diversi spettri ottenuti con lo strumento X-shooter montato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO mostra il mutevole comportamento della chilonova nella galassia NGC 4993 in un periodo di 12 giorni dopo l’esplosione, ...

