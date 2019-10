ANGELA STEFANI | ARRESTATO L' EX La donna sarebbe stata accoltellata in sala

Scomparsa di ANGELA STEFANI - arrestato l’ex compagno. Svolta nel giallo di Salemi : Svolta nelle indagini sulla Scomparsa di Angela Stefani , la mamma di 48 anni residente a Salemi (Trapani), ma originaria di Bologna, di cui si sono perse le tracce il 21 gennaio 2018. Dopo 10 mesi di indagini i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Caradonna, 47enne ex convivente della donna.L’uomo, che non aveva segnalato la Scomparsa di Angela , è accusato di omicidio volontario, distruzione, occultamento di cadavere e detenzione di ordigni ...

Scomparsa ANGELA STEFANI - arrestato ex convivente : 9.27 Svolta nel caso di Angela Stefani,Scomparsa lo scorso gennaio a Salemi, nel Trapanese. La donna, che era di Bologna e viveva in Sicilia, era mamma di due figli.Il marito e uno di questi avevano fatto la denuncia di Scomparsa. Dopo 9 mesi i Carabinieri di Mazara del Vallo e della stazione di Salemi hanno arrestato l'ex compagno, dando esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 47enne è accusato di omicidio ...