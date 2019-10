Fonte : today

(Di martedì 22 ottobre 2019) L'ultimo desiderio dell'ex marine John Vincent era quello di poter accarezzare per l'ilche gli era stato...

novasocialnews : Veterano in fin di vita riesce a incontrare il suo cane per l'ultima volta: l'abbraccio sul letto d'ospedale… - Today_it : Veterano in fin di vita riesce a incontrare il suo cane per l'ultima volta: l'abbraccio sul letto d'ospedale… - lucmar6364 : Grande, le vere bestie sono gli uomini, se poi votano a destra diventano mostri???? -