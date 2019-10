Si rafforza l' asse Conte-Gualtieri sulla manovra La linea al Parlamento | piccole

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Questa volta a distanza solo per impegni di agenda, ma la questione logistica è secondaria. Giuseppeda Torino, Robertoa Montecitorio davanti ai parlamentari del Pd: l’tra il premier e il ministro dell’Economiaè sempre più solido. All’indomani della tregua armata nella maggioranza, i due parlano lo stesso linguaggio sul prossimo step, quel passaggio inche tradizionalmente è foriero di appetiti abbondanti. Perché i partiti, chi più chi meno, hanno necessità di acntare i rispettivi elettorati. Lache palazzo Chigi e il Tesoro danno alle Camere è ben configurata e stretta perché, come avrebbe dettoai deputati e ai senatori dem, ci sono margini per intervenire ma a patto di non toccare i saldi che sono stati già approvati., ...

