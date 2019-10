Overwatch Workshop è stato usato per ricreare Tetris all' interno del gioco

Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) A quanto parerimane, anche a distanza di molti anni, intramontabile per i giocatori, tanto da inserirlo addirittura all'di untotalmente diverso dal genere, ovvero.Attraverso ildi, un giocatore è riuscito, utilizzando una serie di codici e programmi, a. Il progetto èpubblicato attraverso Reddit ed un piccolo video mostra la modalità in azione.Se siete curiosi di provarlo, potete giocare da soli creando unpersonalizzato, facendo clic su Impostazioni, quindi sul pulsante, ed in seguito sul pulsante "inserisci codice" in alto a destra. Facendo questo potete inserire il codice "X236D" e sarete pronti a giocare.Leggi altro...

