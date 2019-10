Terremoti | il monitoraggio simultaneo GPS e della sismicità consente di prevedere dove e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Isono fenomeni difficili dacon esattezza e per questo motivo, la ricerca per riuscire a definire, con la maggiore precisione possibile, il luogo e il tempo in cui avverrà un evento sismico continua a crescere nel mondo scientifico. Da alcuni decenni, vengono applicati, anche con significativo successo, algoritmi basati sul riconoscimento di tratti caratteristici(pattern recognition) che consentono una previsione a medio termine temporale (vari mesi) e a medio raggio spaziale (alcune centinaia di chilometri) di fortisopra una soglia di magnitudo pre-assegnata. Un nuovo studio internazionale, a cui ha preso parte, fra gli altri, Mattia Crespi del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientaleSapienza, in collaborazione con Giuliano Panza dell’Accademia nazionale dei Lincei, ha proposto un paradigma innovativo che integra i ...

