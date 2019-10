Maltempo Piemonte | a Vercelli il fiume Sesia inonda i campi

Maltempo Piemonte : laghi e fiumi sotto la soglia di pericolo nel Verbano-Cusio-Ossola : Nonostante si sia innalzato il livello dei fiumi e dei laghi nel Verbano–Cusio–Ossola, rimane comunque al di sotto della soglia di pericolo: il dato è emerso nel corso della riunione presieduta dal prefetto Igginio Olita, cui hanno partecipato il presidente della Provincia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i vertici dei volontari della Protezione Civile. I pompieri sono intervenuti per danni, non gravi, derivanti ...

Ondata di Maltempo tra Piemonte e Lombardia : fiumi ai livelli di guardia e allagamenti : Il maltempo sta colpendo con intensità in queste ore il Nord italia. In Piemonte, nelle ultime 12 ore Arpa ha registrato fino a 110 mm di pioggia nel Verbano, 90 mm nell’alto Vercellese e valori tra 40 mm e 60 mm nelle altre zone lungo l’arco alpino. Hanno raggiunto valori significativi, prossimi ai livelli di guardia, i corsi d’acqua nella zona al confine con la Liguria e, in particolare, i due rami della Bormida. livelli di ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte : chiusa una strada statale a Formazza : Per l’allerta Maltempo, dalle ore 22 di questa sera, sulla strada statale 659 Valle Antigorio e Val Formazza sara’ chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto nel territorio di Formazza di circa 4 chilometri compreso tra la frazione Canza e la localita’ Cascate Toce. La chiusura “e’ prevista – spiega Anas – dal piano e dalle relative procedure di allertamento per criticita’ idrogeologica, di intesa ...

Maltempo Piemonte : apre la sala operativa della Protezione Civile per fronteggiare le emergenze : Le forti piogge previste su una buona parte del Piemonte hanno indotto la Protezione Civile della Regione Piemonte ad aprire, dalla prossima mezzanotte, la sala operativa. La Protezione Civile – si legge in una nota della Regione – sta sorvegliando con attenzione la situazione derivante dalle forti piogge che stanno interessando il territorio. Dalle ore 24 verrà aperta la sala operativa di corso Marche per svolgere le opportune ...

Maltempo Piemonte : situazione critica sulle strade dell’Ovadese - piccole frane e allagamenti sulle provinciali : situazione critica sulle strade dell’Ovadese a causa del Maltempo delle ultime 24 ore. In particolare, secondo quanto riferito da Carla Marenzana, responsabile della Provincia per il settore Ovada-Novi, per la ‘185’, da Predosa, nella zona dello stabilimento Saiwa nel comune di Capriata d’Orba (senza problemi per la fabbrica) e alla periferia di Ovada per l’allagamento del sottopasso ferroviario. Stessa situazione ...

Maltempo Piemonte : stato di allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di Alessandria : stato di allerta in provincia di Alessandria dove la pioggia, che sta cadendo da diverse ore, costringe al monitoraggio continuo di fiumi e corsi d’acqua della pianura alessandrina, Alto Monferrato, Valle Bormida, Valle Lemme Valle Stura e Valle Orba e anche nella Val Curone, in Val Borbera, compresa la Valle Scrivia. Chiusi i guadi a Marcarolo e Gavi e massima attenzione nell’Ovadese per i torrenti Stura e Orba. Anche Tanaro e ...

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a Fabbriche [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Maltempo : la nuova perturbazione “si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola - Piemonte e Liguria” : “La nuova perturbazione si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con Piemonte e Liguria che hanno ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni con l’allerta della protezione civile per allagamenti e frane. “La percentuale di rischio è la piu’ alta a ...

Maltempo Piemonte : ad Alessandria 177 mm di pioggia in 12 ore : Piogge e temporali tra Liguria e Piemonte: le autorità stanno mettendo in guardia la popolazione per possibili disagi. “I livelli dei corsi d’acqua a regime torrentizio sono in rapido innalzamento. Si consiglia di prestare particolare attenzione tra ovadese e alessandrino dove potrebbero esserci locali criticità in prossimità dei corsi d’acqua di Stura di Ovada e Orba a valle di Ovada“, si legge sul canale Instagram della ...

Maltempo Piemonte : oltre 156 mm di pioggia nell’Alessandrino - automobilista soccorso : Il soccorso alpino e la protezione civile sono intervenuti nell’Alessandrino per recuperare un uomo che si era smarrito nei boschi anche a causa del Maltempo, ed è rimasto con l’auto in panne lungo una strada sterrata. L’automobilista è stato localizzato grazie al sistema “Sms Locator”. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Tra la mezzanotte e le 8 nell’Alessandrino si sono registrati oltre 156 mm di ...

Maltempo - il Piemonte chiede riconoscimento di eccezionalità per le grandinate nel Vercellese del 6 luglio scorso : Il Piemonte chiederà al ministero delle Politiche agricole e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 6 luglio scorso in provincia di Vercelli. Lo ha deciso la Giunta Cirio, approvando la relativa delibera proposta dall’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. Il documento, che sarà presentato a Roma, espone una valutazione di danni alle strutture aziendali per 3 milioni e 335mila ...

Maltempo e grandine in Piemonte - ma domani torna il sole : Maltempo e grandine in questa domenica di settembre in Piemonte: nel torinese la zona più colpita è stata quella di Chieri e di Carmagnola, dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e causato il fuggi fuggi dei numerosi visitatori della Fiera Nazionale del Peperone. L’ondata di Maltempo dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore. L'articolo Maltempo e grandine in Piemonte, ma domani torna il sole sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...