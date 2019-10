Brexit | Bercow | “Camera dei Comuni non voterà l’accordo” Altro stop di Westminster per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La Camera deinonlunedì sull’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e i negoziatori di Bruxelles sulla. Lo ha annunciato lo speaker dell’Aula di, John, che ha respinto la mozione presentata dall’esecutivo Tory. Il motivo, ha spiegato, è che l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato quando, dopo l’approvazione dell’emendamento presentato da Oliver Letwin che chiede un rinvio dell’uscita oltre il 31 ottobre anche in caso di approvazione dell’accordo, il premier aveva deciso di optare per il rinvio del voto. “La mozione non sarà discussa oggi perché farlo sarebbe ripetitivo e turbolento”, ha detto. A questo punto, per il governo è corsa contro il tempo per far approvare entro questa settimana le leggi attuative dell’uscita dall’Ue e ripresentare il ...

