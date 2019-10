Il Giornale | Milik mette la firma su una prova di dignità e carattere più che di bel gioco

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Non un buon Napoli, quello di ieri, scrive Il. Ha regalato il primo tempo, in cui c’è stato solo il Verona, più ritmato e grintoso, ma poi, dopo mezzora della ripresaha acceso la lampadina. “Aveva ragione di esistere il mal di pancia di”. Alla vigilia aveva detto che, senza giocare, perdeva fiducia e abitudine a far gol. Ancelotti lo ha schierato titolare e lui ha risposto al mister con una doppietta, “lasu unadie dipiù che di bele risposte convincenti”. Il quotidiano elogia la triplice parata di Meret, che, dice, è la “perfetta fotografia di come si era messa la partita”. E anche l’intuizione di Fabian Ruiz con l’assist perche ha modificato l’inerzia della gara. Insigne ha potuto colpire meglio e accelerare quando Ancelotti si è deciso “a togliergli dai ...

