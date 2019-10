Protezione Civile | iniziato il test di evacuazione dei Campi Flegrei | simulazione in

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al centro-nord : Nella giornata di domani avremo un peggioramento delle condizioni sul centro-nord, con piogge e temporali che assumeranno anche forte intensità e carattere di persistenza sul Nord-Ovest. Ecco il...

Maltempo - pesante allerta meteo della Protezione Civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - pesante allerta meteo della Protezione Civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali al Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo Protezione Civile domani 18 Ottobre : peggioramento al centro-nord : Nella giornata di domani infiltrazioni di aria più instabile di origine atlantica apporteranno un modesto peggioramento al centro-nord con prime piogge e locali rovesci. Stabile e in prevalenza...

Ricerca - CNR : la scienza dell’ente al servizio della Protezione Civile : La scienza del Cnr al servizio del sistema nazionale di Protezione Civile. Nell’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (Cnr-Dsstta), organizza domani la giornata “La scienza del Cnr per il sistema nazionale di Protezione Civile“, un evento che rientra nelle iniziative della settimana nazionale della Protezione Civile, istituita con una ...

Protezione Civile Sicilia : ad Aidone la prima delle 264 stazioni meteo : Nuova stazione meteo ad Aidone, in provincia di Enna: installatala prima delle 264 nuove stazioni di rilevamento meteo della Regione Siciliana che andranno ad integrare il sistema esistente. Le nuove stazioni meteorologiche, finanziate con fondi dell’U.E., saranno collocate nel territorio regionale per rilevare piogge, temperature e umidità; alcune di esse, in ragione del posizionamento, registreranno anche i dati relativi al vento e alla ...

Protezione Civile Sicilia : ad Aidone la prima delle 264 stazioni meteo : Nuova stazione meteo ad Aidone, in provincia di Enna: installatala prima delle 264 nuove stazioni di rilevamento meteo della Regione Siciliana che andranno ad integrare il sistema esistente. Le nuove stazioni meteorologiche, finanziate con fondi dell’U.E., saranno collocate nel territorio regionale per rilevare piogge, temperature e umidità; alcune di esse, in ragione del posizionamento, registreranno anche i dati relativi al vento e alla ...

Concorsi comandante di polizia - vigile urbano e Protezione Civile : cv a ottobre-novembre : La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15-10-2019 ha emanato per l'Unione Pedemontana Parmense di Collecchio, il Comune di Andorno Micca e il Comune di Besano alcuni bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di profili in funzione di comandante di polizia locale e responsabile servizio protezione civile, vigile urbano e agente di polizia locale, da destinare nelle sedi di lavoro collocate in diverse regioni e province italiane. Bando di concorso ...

Protezione Civile Veneto - Bottacin : “Fondamentale il sistema di prevenzione” : L’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto Gianpaolo Bottacin e’ intervenuto questa mattina all’Universita’ di Padova in un importante convegno dedicato alla riduzione del rischio sismico e idraulico in Veneto dal titolo “La scienza per la Protezione Civile”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Settimana della Protezione Civile nazionale. “E’ un’occasione per ...

Abruzzo : “Avviato l’iter per la nuova agenzia di Protezione Civile” : Quali sono i rischi di Protezione civile che interessano in nostro Paese e in particolare l’Abruzzo? Quali iniziative adottare al fine di rendere consapevoli tutte le fasce della popolazione sulla sussistenza dei rischi e sui comportamenti da adottare per limitarne le conseguenze? Queste alcune delle tematiche trattate oggi nel corso della giornata che si è svolta all’Aquila nell’ambito della ‘Settimana Nazionale della ...

Palermo : simulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti alla scoperta della Protezione Civile (2) : (Adnkronos) - I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare la sala della Protezione civile, hanno partecipato a una simulazione di emergenza e assistito alla messa in pratica delle tecniche di primo soccorso. Hanno inoltre potuto visitare e scoprire il funzionamento della tenda Nbcr, una tenda di

Palermo : simulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti alla scoperta della Protezione civile : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Partire dai più piccoli per promuovere la cultura della Protezione civile e della prevenzione. E' con questo obiettivo che stamattina 80 studenti di sette istituti di Palermo hanno partecipato alle iniziative organizzate in prefettura nell'ambito della 'Settimana nazio

Palermo : simulazioni e tecniche di soccorso - 80 studenti alla scoperta della Protezione civile : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Partire dai più piccoli per promuovere la cultura della Protezione civile e della prevenzione. E’ con questo obiettivo che stamattina 80 studenti di sette istituti di Palermo hanno partecipato alle iniziative organizzate in prefettura nell’ambito della ‘Settimana nazionale della Protezione civile’. “E’ importante educare alla Protezione civile, educare ...

Protezione Civile : i Canadair rientrati in Italia a causa delle condizioni meteo avverse : I due Canadair CL 415 decollati ieri pomeriggio da Ciampino alla volta del Libano, dove vasti incendi stanno interessando il Paese, sono stati costretti a rientrare in Italia a causa di condizioni meteo avverse incontrate durante il viaggio. Il rientro si è reso fondamentale per non mettere in pericolo la sicurezza degli equipaggi e dei mezzi. Nel frattempo il cambiamento delle condizioni meteo-climatiche stanno rendendo la situazione degli ...