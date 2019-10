Universiadi | Racket sui lavori al Palavesuvio | due arresti

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sulla ristrutturazione delper lespunta l’ombra del. Ieri sono stati arrestati due estorsori che minacciavano di bloccare iper non farli concludere in tempo per la manifestazione. A meno che l’azienda non pagasse il pizzo. I due appartengono ai clan Aprea, De Luca Bossa e Minichini, dei quartieri di Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli. E’ inizio maggio, isono nel pieno. Gli estorsori, Antonio Assante e Salvatore Belpasso, avvicinano gli operai di una delle ditte al lavoro per chiedere loro del denaro. Poi, con fare minaccioso promettono di tornare. Sono a viso scoperto, le telecamere li riprendono. L’azienda decide di denunciare immediatamente. Ma la voce si è già diffusa e gli investigatori del commissariato Ponticelli vengono a saperlo prima ancora della denuncia ufficiale, che arriva puntuale. Intanto, ...

