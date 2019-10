Milano | va all' ospedale e scopre di avere un proiettile in corpo

Milano - bimbo di sei anni precipita dalla tromba delle scale in una scuola : gravissimo : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina, intorno alle ore 9:45, in una scuola elementare di Milano, precisamente alla Giovanni Battista Pirelli, sita in via Goffredo da Bussero, nel quartiere Niguarda. Secondo quanto si apprende, un piccolo bimbo di sei anni avrebbe scavalcato da solo la ringhiera delle scale e sarebbe precipitato nella tromba di queste ultime, finendo per terra. L'infante avrebbe fatto un volo di diversi metri, ...

Previsioni Meteo Milano - progressivo peggioramento verso il weekend : piogge forti e rischio allagamenti [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Si è oramai scavata la saccatura depressionaria atlantica responsabile del maltempo prossimo su gran parte del Nord Italia e anche sulla città di Milano. Si tratta di una depressione cattiva, di quelle taglienti e oblunghe, con asse nordest/sudovest e flusso umido lungo l’ascendente depressionaria piuttosto acceso. Per di più la direttrice della confluenza umida meridionale è una di quelle che impatta ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Moraschini è glaciale dalla lunetta e l’Olimpia Milano espugna l’OAKA : Trionfa l’Olimpia Milano all’OAKA di Atene, al termine di una partita emozionantissima contro il Panathinaikos. Sfida punto a punto per quaranta minuti tra due delle squadre più titolate nella storia del Basket europeo. Calathes incanta, ma Micov risponde colpo su colpo e, alla fine, la decide Riccardo Moraschini, glaciale dalla lunetta dopo essersi conquistato i due liberi decisivi. Parte forte l’Olimpia con uno Scola ispirato ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 78-79 Moraschini dalla lunetta gela OAKA. Grande vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e restate con OA Sport. 18 punti per uno straordinario Vlado Micov e 17 per Luis Scola. Al Pana non bastano i 23 di Calathes E’ una vittoria importantissima per Milano e che può segnare la svolta nella stagione dell’Olimpia. Ha vinto Milano una partita incredibile e con un finale da brividi. Decisivi due liberi di Riccardo Moraschini ad otto secondi dalla ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : perfetta parità all’intervallo (38-38) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Si va negli spogliatoi in perfetta parità. Per Milano ci sono 13 punti di Scola e 10 di Roll, mentre per il Pana il migliore è Calathes con nove punti. 38-38 Tripla di Calathes proprio sulla sirena. Giocata incredibile del greco 35-38 Facile appoggio di Scola dopo un perfetto assist di Roll. 35-36 Tripla di Della Valle su assist di Moraschini. Giocata importante per ...

Milano. La Settimana Pacifica : dal 2 all’8 dicembre al Teatro Filodrammatici : Dopo il tour che l’ha portato in giro in tutta Italia la scorsa estate, Pacifico torna live con “La Settimana

Milano - “violentata fuori dall’Old Fashion” : studentessa denuncia uno sconosciuto : Una studentessa sudamericana, di recente trasferita a Milano, ha sporto denuncia contro un uomo per violenza sessuale. Stando a quando riportato dalla giovane, tutto si è verificato intorno alle quattro di mattina fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, in viale Alemagna, fuori dalla discoteca Old Fashion, dove aveva passato la serata: l’aggressore, che aveva conosciuto poche ore prima, l’ha trascinata per un braccio tra le auto ...

Milano. Illuminati i Giardini della Guastalla : Palazzo Marino sta investendo energie e risorse in importanti progetti di illuminazione a led dei quartieri della città. Il Comune,

Asilo allagato per pioggia a Milano : i bimbi tornano a casa : Maltempo a Milano dove si sono verificati danni e disagi. Le forti piogge di stamani hanno provocato l’allagamento, a causa di forti infiltrazioni di acqua dal tetto, di un edificio di viale Legioni Romane che ospita Asilo e scuola materna comunale. Solo una sessantina di bambini della materna (circa la meta’) è entrato a scuola mentre quelli del nido, dato l’allagamento, non hanno potuto farlo. Sul tetto dell’edificio ...