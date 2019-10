Invisibile | con una sola corda | suonava tutte le armonie dell' universo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) È morto stroncato da un malore. È morto un clochard biscegliese di circa 60 anni, trovato senza vita poco dopo le 6 di mattina di giovedì 17 ottobre in piazza Diaz, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.Quando ero precaria e ogni mattina prendevo la corriera alle cinque del mattino, trovavo un uomo e il suo bagaglio di cose regalate e trovate. Forse sorprese nei cassonetti. La borsetta di plastica con dentro le sue coperte e le scarpe grosse per quando non sentiva più i piedi, un pezzo di pane per quando non aveva da mangiare. La gente, in quella sala d’attesa lo guardava con uno sguardo che nega ogni possibilità di esistere e di far rumore. Era un uomo che si faceva guardare ma che la gente non voleva vedere.Il mio amico non ha mai chiesto elemosina, nessun commento permeava le sue labbra disfatte dal sole e dal gelo. Nulla usciva dalla sua ...

chetempochefa : Nella prima parte di Che Tempo Che Farà, domani @fabfazio intervisterà il giornalista e conduttore televisivo Giova… - lanuovasardegna : Manu Invisibile in Kenya col volto della solidarietà. L’artista mascherato sardo ospite di Casa Tumaini gestita da… - ercanarobono : @Antigrillo5 @nzingaretti Non é lui il ministro, dobbiamo protestare e forte con il presidente del consiglio, invisibile -