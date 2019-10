Scuole Medie e liceo | e se la campanella d’entrata suonasse più tardi?

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Gli studenti della California possono premere il pulsante snooze: una nuova legge, appena firmata dal governatore Gavin Newsom, spinge in avanti l’orario dell’inizio della scuola, per fare in modo che gli studenti possano dormire un po’ di più. La legge impedirà alledi iniziare prima delle 8, mentre le superiori dovranno attendere fino alle 8,30 per cominciare le lezioni. Ciò significa che circa la metà delledella California dovrà posticipare l’ingresso di circa 30 minuti, mentre un quarto degli istituti fino a 60. Il rendimento migliora La California diventa così il primo stato degli Usa ad ascoltare l’appello di chi sosteneva da tempo che iniziare la scuola troppo presto costringesse gli adolescenti a una privazione perpetua del sonno. L’American Academy of Pediatrics, che ha appoggiato il disegno di legge, ha affermato che dormire troppo poco mette a ...

fdf1977 : @christianrocca Scrive come un ragazzino delle scuole medie... Correggo. Scrive come un bullo delle scuole medie - ECeruleo : RT @mdimagritt: Libro di testo per Scuole Medie. Ti lavano il cervello da quando hai 14 anni, avvilente. [Editore: DeAgostini Scuola, Auto… - dustypoems : RT @mdimagritt: Libro di testo per Scuole Medie. Ti lavano il cervello da quando hai 14 anni, avvilente. [Editore: DeAgostini Scuola, Auto… -