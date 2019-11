Presto potremmo non credere più a ciò che vediamo in video

Fonte : agi

(Di giovedì 17 ottobre 2019) C'è il caso dell'amministratore delegato di una società britannica che ordina di eseguire immediatamente un bonifico a sei zeri verso una società ungherese, senza spiegare perché. Oppure c'è Mark Zuckerberg che dice con voce tranquilla che con i suoi social network ha il controllo totale delle nostre vite. E poi c'è Matteo Renzi, che in un ‘fuorionda' fa pernacchie e gestacci al capo dello Stato. Questi casi hanno almeno tre cose in comune: la prima è che sono situazioni inverosimili e la seconda è che qualcuno ha creduto fossero situazioni reali, facendosi molto male almeno nel primo dei casi elencati; la terza è che sono deepfake,e audio creati con strumenti di intelligenza artificiale per far dire o fare a persone cose che quelle persone non hanno mai detto o fatto. Come tutto ciò che è ‘fake', falsificato, il deepfake ha avuto una buona eco sulla stampa mondiale. ...

ReactConsulting : #LoSapevateChe??presto potremmo ordinare il #BigMac all'#intelligenzartificiale?! ?? Leggi qui e scopri perché… -