Trieste | Salvini colpito da malore | ricoverato in ospedale “Accertamenti | non è niente

Malore per Salvini mentre era diretto a Trieste ai funerali dei due carabinieri uccisi in Questura - il leader della Lega ricoverato in ospedale : Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale. Il leader della Lega si è sentito male mentre era in volo verso Trieste. All’atterraggio dell’aereo, come riportato dal sito del giornale “Il Piccolo”, l’ex ministro degli Interni è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Monfalcone. Il leader della Lega era diretto ai funerali dei due carabinieri Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi in una sparatoria verificata venerdì 4 ...

Ius culturae - Pd e M5s kamikaze. Nelle ore dopo Trieste il piano pro-immigrati : "Senza clamore". E Salvini... : Il governo di Pd e M5s rischia di schiantarsi sui diritti agli immigrati, e ironia della sorte proprio Nelle ore successive alla tragedia di Trieste, con un dominicano regolare che ha sparato a due poliziotti in Questura, uccidendoli. La vicenda, è bene chiarirlo, non ha nulla a che fare con Ius Sol

Sparatoria Trieste - Rubio denuncia gravi condizioni Polizia e Salvini : 'Sei uno stupido' : A proposito della Sparatoria a Trieste c'è stato uno scontro via social tra il leader della lega Matteo Salvini e lo chef Rubio. I due si sono scambiati delle battute su Twitter dopo la morte dei due agenti di Polizia. Il senatore del Carroccio ha risposto duramente al tweet di Rubio che metteva in dubbio la sicurezza delle condizioni delle Forze dell'Ordine. Rubio attacca le condizioni precarie delle Forze dell'Ordine, Salvini gli dà dello ...

Trieste : Salvini - ‘Forze Ordine più rispettate in altre nazioni’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Non dico maniere forti, però in altri Paesi al mondo le Forze dell’Ordine sono più tutelate, sono più rispettate”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.“Qua -ha aggiunto- se un poliziotto, un carabiniere o un agente della Polizia penitenziaria, penso agli agenti del carcere di San Gimignano, sfiora con un dito il delinquente, il rapinatore, il ladro, lo ...

Trieste : Salvini - ‘galera a vita per assassino straniero che ieri sembrava ignoto’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Galera a vita, galera a vita per questo straniero, per questo immigrato, perchè ieri sembravano fantasmi gli aggressori, l’assasino non aveva nome e cognome, aveva solo dei problemi mentali”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, riferendosi all’omicidio di Trieste.“Se uno viene arrestato perchè ha rubato, in questo caso era accusato di aver rubato un ...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Trieste : Salvini - ‘Cerciello dimenticato - giustizia per uomini in divisa’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Ve lo ricordate Cerciello? Con i parlamentari di sinistra che andavano a trovare il suo assassino in carcere per vedere se stava bene? dimenticato. giustizia per donne e uomini e divisa e guai a chi si permette di dire che però insomma…potevano stare più attenti. Ver-go-gna-te-vi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Trieste: Salvini, ‘Cerciello ...

Chef Rubio choc su poliziotti morti a Trieste/ Ira Meloni e Salvini 'Sei uno stupido' : Chef Rubio choc sul dramma di Trieste: 'Agenti impreparati, non mi sento sicuro'. Scoppia la polemica, Salvini: 'A volte è meglio tacere'.

Trieste : Salvini - ‘giustizia si occupi di delinquenti non di Forze Ordine’ : Rooma, 5 ott. (AdnKronos) – “Serve che la giustizia faccia il suo, invece di indagare o in alcuni casi perseguitare donne e uomini in divisa si occupi dei delinquenti e di mettere per anni, anni e anni fuori dalla circolazione quelli che sono delinquenti veri”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Trieste: Salvini, ‘giustizia si occupi di delinquenti non di Forze Ordine’ ...

È troppo - Sei stupido Chef Rubio asfaltato dalla Meloni e da Salvini per Trieste : Dopo l'attacco di Chef Rubio sui social, arriva la reazione del leader della Lega e della Meloni. La sparatoria di Trieste costata la vita a due agenti fa discutere. Soprattutto sui social. In tanti si chiedono come possano perdere la vita due poliziotti tra le mura della questura. Le indagini stanno cercando di ricostruire la dinamica e a quanto pare Pierluigi Rotta sarebbe stato sorpreso da una mossa improvvisa del dominicano che l'ha ...

Trieste - l'assassino dei poliziotti ha problemi psichici Salvini : Niente attenuanti : Meran, il killer dominicano che ha ucciso due poliziotti in questura a Trieste, avrebbe dei "problemi psichici". Il leader della Lega: "Niente sconti". La sparatoria di Trieste fa discutere la politica. I due dominicani fermati per l'omicidio di due agenti di polizia e per il ferimento di un altro poliziotto sono Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni e Carlysle Stephan Meran, di 32. A sparare ai due poliziotti è stato Alejandro Augusto ...

Trieste - Salvini : “Nessuna pietà per gli assassini” : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Sconcerto e dolore per quanto accaduto a “. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini. “Da italiano, una preghiera per i due agenti uccisi e un abbraccio alle loro famiglie. Sempre e comunque dalla parte delle nostre Forze dell’Ordine. Per gli assassini, nessuna pietà”. “L’infame assassino dei due poliziotti della Questura di Trieste (anche se molti giornali e telegiornali ...

Trieste - Salvini : “Nessuna pietà per gli assassini” : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Sconcerto e dolore per quanto accaduto a “. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini. “Da italiano, una preghiera per i due agenti uccisi e un abbraccio alle loro famiglie. Sempre e comunque dalla parte delle nostre Forze dell’Ordine. Per gli assassini, nessuna pietà”. “L’infame assassino dei due poliziotti della Questura di Trieste (anche se molti giornali e ...

Trieste - Matteo Salvini rabbioso per i due poliziotti uccisi in Questura : "Per gli assassini nessuna pietà" : Trieste sotto choc per la morte di due poliziotti, uccisi in una sparatoria in Questura scatenata da un rapinatore di origine straniera, sospettato di furto. Matteo Salvini, ex ministro degli Interni e leader della Lega, su Twitter ha commentato con rabbia: "Da italiano, una preghiera per i due agen