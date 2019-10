Manovra | Cdm | ecco i principali provvedimenti approvati 3

Manovra : Cdm - ecco i principali provvedimenti approvati (5) : (Adnkronos) – 12. DETRAZIONI ‘ Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ...

Manovra : Cdm - ecco i principali provvedimenti approvati : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 ‘ ...

Manovra : Cdm - ecco i principali provvedimenti approvati (4) : (Adnkronos) – 9. INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI E AMBIENTE ‘ Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto ...

Manovra : finito Cdm : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Dopo quasi sei ore di riunione, è terminato il Cdm chiamato ad approvare il Documento programmatico di bilancio. L'articolo Manovra: finito Cdm sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra : Conte - ‘Cdm lungo per esame misure - abbiamo ripassato insieme’ : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “abbiamo impiegato del tempo perché abbiamo approfondito i vari documenti, abbiamo ripassato insieme tutte le misure”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm che è durato circa 6 ore. L'articolo Manovra: Conte, ‘Cdm lungo per esame misure, abbiamo ripassato insieme’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Conte - ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Gualtieri ci ha informato del documento di programmazione e bilancio 2020 che invierà a Bruxelles e poi abbiamo approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. L'articolo Manovra: Conte, ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - terminato CdM dopo quasi 6 ore : 04.46 E' terminata dopo quasi sei ore la riunione del Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il documento programmatico di bilancio da inviare all'Unione europea. Sul tavolo, anche la Manovra e il decreto fiscale.

**Manovra : verso ok dl fiscale in Cdm - in l.bilancio ‘salvo intese’ su dettagli** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Riunione di oltre 4 ore a palazzo Chigi. Un Cdm fiume perché, come spiegano fonti di governo all’Adnkronos, “si è voluto fare tutto questa sera: documento di programmazione, decreto fiscale, manovra”. Un esame corposo, capitolo per capitolo. L’intenzione a quanto si riferisce, è quella di approvare stanotte tutto il ‘pacchetto’, dl fiscale compreso. Si andrebbe al ‘salvo ...

**Manovra : Cdm fiume - nodo tetto contante** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Una riunione fiume quella che va avanti a palazzo Chigi da circa tre ore. “Stiamo discutendo pezzo per pezzo”, si apprende da fonti di governo. Ma restano ancora aperti alcuni nodi politici. In particolare, a quanto viene riferito, tra i punti in discussione resta quello del tetto al contante. L'articolo **Manovra: Cdm fiume, nodo tetto contante** sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra : iniziato Cdm su Dpb : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi, con circa due ore di ritardo, il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare il Dpb, il Documento programmatico di bilancio. Si tratta del testo riassuntivo della Manovra che entro mezzanotte deve essere inviato a Bruxelles.L'articolo Manovra: iniziato Cdm su Dpb sembra essere il primo su CalcioWeb.