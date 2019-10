Luperto | “Avverto la fiducia della società Spero di ripagarla sul campo”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Sebastiano. Il difensore del Napoli ha parlato del momento che sta vivendo la squadra eprossima partita contro il Verona: “Dobbiamo ritrovare il nostro gioco perché ultimamente non stiamo facendo prestazioni alla nostra altezza. Dobbiamo essere più pericolosi e creare più occasioni gol. Contro il Verona dobbiamo vincere a tutti i costi. Bisogna per forza fare bene e vincere questa partita. Dobbiamo trovare i giusti equilibri, bisogna subire meno gol possibili e segnarne di più. Ci siamo riusciti in fase difensiva ma dobbiamo farlo anche in attacco, nella fase offensiva”. Sul rinnovo del contratto e sullariposta su di lui da Ancelotti e dall’ambiente: “Avverto su me stesso ladiin campo, do sempre il massimo per laed i tifosi”. Su Koulibaly e gli ...

