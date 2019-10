Iglesias | nonna e nipotina travolte da un Suv | la donna muore | la bimba in ospedale

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Grave incidente stradale questa mattina a, in Sardegna, dove unae ladi otto anni sono stateda un’auto. Lastava accompagnando la bambina a scuola. Per Anna Maria Fois, 67 anni, non c’è stato nulla da fare. La, invece, non sarebbe in condizioni gravi.

