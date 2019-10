Roma | una copia del manoscritto di Voynich più misterioso del mondo

Granfondo Campagnolo Roma : una grande festa del ciclismo : Tantissimi appassionati giunti da 62 paesi per pedalare nella Capitale su strade chiuse al traffico. Dopo il traguardo tutti i ciclisti si sono ritrovati al Villaggio Expo al Circo Massimo. Fabio Cini e Natalia Shuvalova i vincitori di questa edizione All’alba di questa mattina, mentre il primo sole illuminava lo scenario unico dei Fori Imperiali e il Colosseo, tantissimi cicloamatori, amici e famiglie hanno preso il via dell’ottava ...

Casting per Cineworld Roma e per una commedia che andrà in scena nella Capitale : Sono aperte le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie. Sono inoltre ancora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di due performer (un uomo e una donna) con rilevanti capacità soprattutto sul piano canoro e interpretativo per realizzare una importante commedia di carattere musicale che verrà poi messa in scena a dicembre al Teatro Orione di Roma. Cineworld Roma Selezioni in corso, a cura di Cineworld Roma, per ...

C’ERA UNA VOLTA Roma… “Cappella Sistina” : “Senza aver visto la Cappella Sistina non è possibile formare un’idea apprezzabile di cosa un uomo solo sia in grado di ottenere” – Goethe. Venne dedicata a Maria Assunta in Cielo ed è la principale cappella del palazzo apostolico, uno dei più famosi tesori artistico culturali della Città del Vaticano. Realizzata nel XV secolo all’epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome, la Cappella Sistina è larga oltre 13 metri, ...

Roma - Salvini : “Città è una schifezza. Mi scuso per aver invitato a votare la Raggi”. Poi su Lapo : “Ha la credibilità di quel gabbiano” : “Su Roma è una schifezza nella schifezza, con Raggi e Zingaretti sono il duo sciagura. Una accoppiata infernale per Roma e Romani, ma in democrazia votano i cittadini”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a margine della presentazione in Cassazione delle proposte di legge a firma Carroccio. Salvini poi ha concluso dicendo: “Mi scuso per aver invitato i cittadini a votare Raggi”. L'articolo Roma, Salvini: ...

Antonella Clerici lontana dalla tv : «Weekend Romantici con Vittorio Garrone - mi tratta come una regina. Ora so cosa voglio fare» : Si è molto parlato dell?esclusione dai palinsesti rai di Antonella Clerici, ma la conduttrice sembra stare molto bene, impegnata a utilizzare il tempo che ha per ora a disposizione per...

Bagno di Romagna - 20 gatti cercano una nuova casa. Il sindaco : “Me li prendo io” : Nel piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, cerca una nuova sistemazione e così il primo cittadino mette a disposizione la sua casa di campagna. "Ho già due cavalli e due cani, nessun problema" assicura Marco Baccini, 37enne sindaco al secondo mandato. I gatti si trovano attualmente in località Palazza, dove alcuni residenti hanno lamentato da tempo dei disagi dovuti proprio alla presenza ...

AMA. Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Siria - il vero obiettivo dell'invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una mezza retRomarcia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...

Angelina a Roma con Pfeiffer : Maleficent è una madre simile a me : Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer incantano Roma e lanciano "Maleficent - Signora del Male", il nuovo film Disney nelle sale italiane il 17 ottobre. Un doppio appuntamento per le due attrici, l'incontro con la stampa e poi quello con i ragazzi, per rispondere alle domande sulle avventure dell'affascinante Malefica, di Aurora, interpretata da Elle Fanning, e della perfida regina Ingrid. Una favola che tocca molti temi, come ha spiegato Pfeiffer: ...

Roma - scoperta una discarica abusiva tra i resti archeologici sotto la fontana di Trevi : Una discarica abusiva di calcinacci, barattoli di vernice e residui edili tra i resti archeologici sotto la fontana di Trevi. È la brutta sorpresa che si sono trovati davanti gli agenti di una pattuglia del reparto Tutela Ambiente e il personale della sovrintendenza durante un sopralluogo di routine nelle condotte sotterranee dell’Acquee Vergini presso via del Nazareno. Gli agenti si sono calati nelle botole con una scala a pioli ...

Teramo - 90enne con l’auto contRomano in superstrada si schianta con una Volvo e muore : L'anziano ha imboccato contromano la superstrada Teramo - Mare e tra le uscite di San Nicolò e quella dello stadio della città abruzzese si è schiantato frontalmente contro la Volvo guidata da un 47enne, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Poco prima dell'impatto la presenza di una Fiat 600 contromano era stata segnalata alla polizia.Continua a leggere

C'era una volta Roma : C’era una volta Roma… Lo so, è un’immagine d’avvio banalmente retorica, davvero lo so, eppure veritiera, credibile, perfino al di là del misero dato amministrativo, municipale contingente, perfino scegliendo per amor proprio di non nominare l’attuale prima residente al Campidoglio, perfino trovando mille scusanti proprio a quest’ultima, poveretta, assodata la complessità che implica il ...

Operato il bambino aggredito da una scrofa a Roma. Resta grave : È giunto al bambino Gesù alle 21.15 di ieri sera il bimbo di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle. Inizialmente ricoverato all'Ospedale di Tivoli, il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l'Eliporto Vaticano. È arrivato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione del bambino Gesù in condizioni gravissime, spiegano i medici, intubato e in stato di incoscienza. Il bambino presenta lesioni ...

Roma : cinquantenne ucciso dall'aggressione di una scrofa in allevamento abusivo : Alle porte di Roma, un uomo di 50 anni è stato attaccato da una scrofa e ha perso la vita. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino di due anni che era in compagnia dell'uomo ed è stato aggredito dall'animale. Attaccato da una scrofa in un casolare alle porte di Roma un uomo di 50 anni La tragedia si è consumata a Corcolle, una frazione della Capitale, nel pomeriggio di domenica, 6 ottobre. Un uomo di origine romena di 50 anni è morto, ...