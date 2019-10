Quota 100 resterà intatta In manovra non ci saranno nuove tasse | dice Di Maio

Di Maio : Resta Quota 100 - no nuove tasse : 18.30 Nella Manovra "non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo precisa il ministro degli Esteri e capo politico del M5S,Di Maio, su Facebook prima del CdM di stasera. Di Maio assicura "11 miliardi in più per i prossimi tre anni" sull'ambiente, "mezzo miliardo" per l'assegno unico alle famiglie, l'abolizione del superticket sanitario, la difesa di Quota 100che "resterà intatta". Inoltre: deducibilità Imu sui ...

Manovra 2020 e pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Conte "Quota 100 rimane nella Manovra" - 15 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non è intenzionato a cancellare Quota 100, 15 ottobre 2019,

Com’è andata Quota 100 - fin qui? : Foto di Michele Spatari/NurPhoto via Getty Images Come ogni anno in questo periodo, il governo deve fare i conti con la scrittura del Documento programmatico di bilancio, una delle molteplici e progressivamente più dettagliate tappe di avvicinamento alla manovra per l’anno 2020. Il documento dovrà pervenire alla Commissione Europea entro la mezzanotte di martedì 15 ottobre e dovrà tassativamente contenere previsioni macroeconomiche, ...

Manovra : Durigon (Lega) - ‘grande risultato Quota 100 - improprio pensare a modifiche’ : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “E’ improprio anche solo pensare di poter toccare Quota 100” e un intervento sulle finestre di uscita dello schema per l’anticipo pensionistico “potrebbe dare solo alcuni risparmi, con l’effetto che meno persone potranno andare in pensione”. Lo afferma Claudio Durigon, deputato della Lega, ex sottosegretario al Lavoro e ‘padre’ di Quota 100, ...

Quota 100 - salta il restyling delle finestre. La palla passa al tavolo con i sindacati : La rinuncia alla creazione dal 2020 di un’uscita unica per i nuovi pensionamenti anticipati arriva al termine della riunione a Palazzo Chigi sulla manovra tra il premier Conte e la delegazione del ministero dell’Economia. I veti incrociati nella maggioranza provocano lo stop alle modifiche. La questione sarà ora affrontata nel confronto con Cgil, Cisl e Uil sulla previdenza

Quota 100 e il coraggio che ci manca : Meglio il taglio del cuneo fiscale o il salvataggio di Quota 100? La questione non spaccherà il governo perché Quota 100 non sarà abolita. Al massimo saranno aumentate le cosiddette “finestre” d’attesa tra la maturazione del diritto e la decorrenza della prestazione, con il risultato di risparmiare circa un miliardo a regime, ma di non cambiare nulla nella sostanza.La misura, bandiera della Lega, non ...

Quota 100 - arriva l’ufficialità : l’anticipo pensionistico rimane ma verrà rivisto : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che la Quota 100 resterà, anche se sono allo studio alcune ipotesi di revisione della misura. L'anticipo pensionistico potrebbe comunque subire qualche variazione, come quella riguardante la modifica delle finestre di uscita: "Ma niente è ancora stato deciso".Continua a leggere

Quota 100 - retromarcia di Italia Viva. Marattin : “Se resta? No barricate. Idee - non ricatti” : Prima le polemiche sulla manovra e le richieste di abolire Quota 100, poi, di fatto, la retromarcia. Se Italia Viva di Matteo Renzi aveva alzato il prezzo, con tanto di scontro interno alla maggioranza sul tema pensioni e su una delle misure simbolo del passato governo, ora è il deputato Luigi Marattin a mostrare una posizione a dir poco più morbida: “Se Quota 100 resta disposti a non votare tutto il pacchetto manovra? Da noi nessuna ...

