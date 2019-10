Duello Renzi Salvini Porta a Porta | orario tv | dove vedere in streaming

Fonte : termometropolitico

Alle ore 22,50 – martedì 15 ottobre 2019 – andrà in onda su Rai Uno la puntata di Porta a Porta che vedrà sfidarsi dialetticamente Matteo Salvini e Matteo Renzi. Politicamente su fronti opposti, tra i due intercorrono rapporti umani improntati alla cordialità. Entrambi sono alla vigilia di importanti appuntamenti con i loro rispettivi pubblici: Renzi per la nuova edizione della Leopolda come sempre da Firenze e Salvini per la manifestazione nazionale indetta a Roma per domenica 19 ottobre 2019. Durata e modalità del confronto La puntata non sarà in diretta (la registrazione è prevista nelle ore pomeridiane) e durerà 75 minuti. Non sarà un confronto con i tempi contingentati o con regole ferree nei tempi dedicati agli interventi. A moderare l'incontro sarà il padrone di casa Bruno Vespa.

