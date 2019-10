Anticipazione Una Vita | un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias

Fonte : gossipetv

(Di martedì 15 ottobre 2019) Unaanticipazioni, untra duecausa scalpore nel quartiere diLe anticipazioni di Unaannunciano unoad! Ebbene untra dueriesce are scalpore in tutto il ricco quartiere spagnolo. Il tutto accade durante una scena teatrale, realizzata su richiesta di Leonor. Nel corso delle … L'articoloUna, untra dueadproviene da Gossip e Tv.

reportrai3 : Il #Colosseo è la prima attrazione turistica in Italia. Come lo valorizziamo? Una piccola anticipazione della… - Carmela_oltre : RT @reportrai3: Il #Colosseo è la prima attrazione turistica in Italia. Come lo valorizziamo? Una piccola anticipazione della #AnteprimaRe… - prestia_fabio : RT @reportrai3: Il #Colosseo è la prima attrazione turistica in Italia. Come lo valorizziamo? Una piccola anticipazione della #AnteprimaRe… -