Roger Federer annuncia la sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | ma non rispetta i

ATP Shanghai – Tutto semplice per Roger Federer - lo svizzero asfalta senza problemi Goffin e vola ai quarti : King Roger supera in due semplici set il proprio avversario belga, staccando così il pass per i quarti del Masters 1000 di Shanghai Roger Federer avanza senza problema ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Lo svizzero non dà scampo a David Goffin, superandolo senza ...

Roger Federer schianta Ramos-Vinolas/ Video Atp - rovescio due mani a Shanghai : Roger Federer 'mata' Ramos-Vinolas agli Atp di Shanghai, Video highlights: esordio ok dello svizzero, ma 'stupisce' il rovescio a due mani

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer batte Ramos in due set e approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di Tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di ...

Tennis – Barilla realizza il sogno di Daniela : la fan italiana cucina per Roger Federer [VIDEO] : Barilla ha realizzato il sogno di Daniela: la fan italiana ha cucinato un piatto di pasta per Roger Federer, cenando insieme a lui C’era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva: “Roger, vorresti venire a cena con me? Cucino io!“. Ad esporslo, durante il torneo di Madrid, è stata una simpatica tifosa italiana di Roger Federer, Daniela Zuncheddu che direttamente dalla Sardegna aveva espresso, con simpatia, il suo ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer batte John Isner e tiene in corso l’Europa. Ci si gioca tutto nell’ultimo incontro : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.3 del mondo), nella sua Ginevra, tiene in corsa l’Europa nella Laver Cup 2019 di Tennis, portando lo score sul 10-11 favorevole al Resto del Mondo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-4 7-6 (3) John Isner (n.20 del ranking), facendo la differenza nei momenti importanti contro il lunghissimo americano. Una vittoria di classe e di qualità per Roger che quindi ora affida a Sascha Zverev le ...

Tennis - Laver Cup 2019 : John Isner e Jack Sock portano in vantaggio il Resto del Mondo - battuti al super tie-break Roger Federer e Stefanos Tsitsipas : Nel primo incontro odierno al Palexpo di Ginevra della Laver Cup 2019, un entusiasmante doppio, il Resto del Mondo con gli statunitensi John Isner e Jack Sock ha battuto col punteggio di 5-7 6-4 10-8 in un’ora e 48 minuti la coppia dell’Europa formata dallo svizzero Roger Federer e il greco Stefanos Tsitsipas. Dopo il forfait di Rafael Nadal per i problemi alla mano che l’hanno condizionato anche ieri il punto debole della coppia europea è ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer doma Nick Kyrgios al super tie-break - Europa di nuovo avanti sul Resto del Mondo per 5-3 : Al termine di un match durato un’ora e 50 minuti che definire emozionante è perfino riduttivo Roger Federer ha battuto al super tie-break col punteggio di 6-7 7-5 10-7 Nick Kyrgios riportando in avanti l’Europa per 5-3 sul Resto del Mondo nella Laver Cup 2019. Primo set che vede due soli break nel quarto e nel quinto gioco, il primo lo subisce Kyrgios, il secondo Federer. Nel tie-break, inevitabile visto che non c’è stata nessun’altra palla ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Roger Federer e Rafael Nadal in scena a Ginevra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Maestro e l’Allievo vincono il doppio contro Shapovalov-Sock–Tsitsipas prima domina, cade e poi ritorna: Fritz perde al super tie-break-All’esordio, Fabio Fognini perde contro Jack Sock–Il primo match è subito al cardiopalma: Thiem batte Shapovalov al terzo set Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare maschile della seconda giornata ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Roger Federer impegnato in doppio - c’è Tsitsipas contro Fritz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Dunque, la prima sfida in assoluto tra il greco e l’americano, sarà già decisiva per il risultato, sin qui in parità in cui il Resto del Mondo, nonostante gli sfavori del pronostico, è riuscito a vendere cara la pelle. 18.30 La sessione diurna è terminata sul risultato di 1-1: al Palexpo di Ginevra, Dominic Thiem ha avuto qualche difficoltà nel battere Denis Shapovalov, sconfitto ...

Roger Federer si racconta : “lo ammetto - a Wimbledon ho pianto! Ritiro? Vi deluderò…” : Roger Federer si racconta, intervistato da Mikaela Shiffrin: il campione svizzero svela di aver pianto a Wimbledon e parla del suo possibile ritiro Intervistato da Mikaela Shiffrin per un evento Barilla, marchio del quale è testimonial, Roger Federer ha svelato alcuni dettagli personali davvero interessanti. AFP/LaPresse Il campione svizzero non ha nascosto di aver pianto a Wimbledon, dopo la finale-maratona persa dopo un infinito ...

Tennis - parla Roger Federer : “Già programmato il 2020 con le Olimpiadi. Rispetto tra me e Nadal è enorme” : Momento importante della stagione per quanto riguarda il Tennis. Sono terminati gli Slam, ma c’è ancora spazio per appuntamenti fondamentali come la Laver Cup, che anno dopo anno sta coinvolgendo sempre più pubblico, e le ATP Finals. Uno dei più attesi non può che essere Roger Federer, che agli US Open ha deluso, anche colpito dai consueti dolori alla schiena. L’elvetico è stato intervistato dal quotidiano Tages Anzeiger, il primo ...