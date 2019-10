Nella notte tra sabato e domenica quattro persone sono morte in un incidente stradale in

Titoli e aperture : cosa raccontano i giornali del vertice di maggioranza andato avanti Nella notte : Ci sono ancora molti nodi da sciogliere rispetto alla manovra economica e finanziaria del Governo. Così come restano numerose anche le coperture da trovare ai provvedimenti. Tuttavia, lo scoglio più grosso che ha ora di fronte il governo, alle prese con la manovra di bilancio, sono le pensioni. I renziani chiedono che venga abolita Quota 100, voluta e rivendicata da Salvini. Ieri il leader della Lega ha ribadito: "Non permetteremo che venga ...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi Nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Tragico incidente Nella notte : muoiono quattro ragazzi : Valentina Dardari incidente mortale sulla Statale 121. La vettura si è schiantata contro lo spartitraffico. Tutti morti sul colpo. Il conducente ha solo una caviglia fratturata Tragico impatto mortale quello che questa notte ha spezzato la vita di quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Il conducente è invece ricoverato in ospedale con una caviglie fratturata. Per motivi ancora da chiarire l’auto, una Seat Leon guidata ...

Shock Nella casa di riposo a Padova - 90enne violentata di notte da inserviente 40enne : La denuncia dell'anziana alle altre infermiere della struttura il mattino seguente. Secondo l'anziana, un inserviente di 40 anni sarebbe entrato nella sua stanza e, approfittando dell'assenza di altri addetti, avrebbe abusato sessualmente di lei violando le parti intime con le mani. L'uomo è stato allontanato, per lui il gip ha emesso un divieto di avvicinamento.Continua a leggere

Morgan denunciato ancora - aggredisce un fotografo : la rissa Nella notte : Ogni giorno ne combina una. Se non fa parlare di sé non è contento. Il cantante Morgan è stato denunciato per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con l’accusa di aver aggredito un 29enne fotografo milanese. Un collega del “paparazzo”, è stato a sua volta querelato per tentata estorsio

Carbonia - non si ferma all’alt della polizia : inseguimento e spari Nella notte - caccia all’uomo : Intorno alle 3 un’auto non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine a Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Ne è nato un inseguimento per le vie della città, al termine del quale una volante della polizia ha speronato una Citroen C1, risultata rubata. Il conducente è riuscito però a scappare a piedi: è caccia all’uomo.Continua a leggere

Siria - media : “Esercito turco ha attraversato il confine”. Milizie pro-Turchia : “99% offensiva Nella notte”. Ankara : “Presto ci muoveremo”. : “Le truppe turche hanno iniziato a attraversare il confine con la Siria nord-orientale per spingere a sud i militanti curdi che controllano l’area”. Lo riferisce Bloomberg, citando un ufficiale che ha parlato a condizione di anonimato. Secondo l’agenzia, un piccolo nucleo di soldati è entrato in due punti lungo la frontiera, vicino alle città Siriane di Tal Abyad e Ras al-Ayn, in preparazione di un’offensiva più ...

Pamela Prati fotografata Nella notte : da sola in una sala Bingo : Da sola, nella notte, in una sala Bingo: Pamela Prati è stata immortalata dai fotografi di Diva e Donna durante una serata romana. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, la showgirl sarda sta vivendo una nuova fase della sua vita (e della carriera). Mentre nei programmi televisivi si parla sempre meno dell’affaire che l’ha vista coinvolta per diversi mesi, l’ex star del Bagaglino è tornata su Instagram. Appoggiata dai fan e da chi ...

Choc Nella notte a Milano : un peruviano irregolare stupra 19enne per strada : Emilio Graviel Baldes, peruviano di 49 anni, è stato catturato dai carabinieri grazie a un cittadino chje ha dato l'allarme. Era l'1:30 della notte scorsa. Una giovane di 19 anni, anche lei peruviana, viene avvicinata dall'uomo che brandisce una bottiglia di vetro. La minaccia di morte. Poi la aggredisce, sferra pugni al volto e schiaffi. Il tutto in mezzo alla strada, in via Pasteur, zona limitrofa a via Padova a Milano. Dopo i pugni e gli ...

Migranti - naufragio Nella notte a Lampedusa : recuperati due cadaveri - altri due avvistati : I corpi senza vita sono di due donne, 22 i superstiti. altri due corpi sono stati avvistati e verranno recuperati. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 50 persone, ancora molti i dispersi

Asti - ordigno esplode Nella notte vicino al tribunale : trovato anche un cartello con minacce : Un ordigno rudimentale è esploso nella notte ad Asti nei pressi dell'archivio di Stato e del tribunale. Danneggiata la pavimentazione vicino alla cancellata di Via Galimberti. La polizia indaga sul gesto intimidatorio e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.Continua a leggere