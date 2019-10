Fortnite | Konami Code e messaggio segreto per il buco nero

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ieri sera milioni di giocatori hanno assistito all’evento dell’anno, la distruzione della mappa dia causa di unsuper massiccio. La mappa attualmente non c’è più, è stata sostituita dal, nell’attesa che arrivi il secondo capitolo che porterà in gioco tante novità tra cui la nuova mappa, sono comparsi dei numeri attorno alche sono stati già decifrati.: Ildele ilI numeri se analizzati nel seguente ordine 11,146,15,62,87,14,106,2,150,69,146,15,36,2,176,8,160,65, formano il” I was not alone. Others are outside the loop. This was not calculated. The zero point is now inevitable.” L’ultima sfida della Stagione 10 ha decretato l’attivazione di un missile che ha provocato la nascita di un...

