Roma Controlli e verifiche sulle strade e nei locali da parte della Polizia Locale

Fonte : romadailynews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Cronaca di– Continuano gli accertamenti del fine settimana dadelle pattugliediCapitale. Particolare attenzione alla sicurezza stradale:sulla velocità di 4000 veicoli, con oltre 300 infrazioni rilevate per superamento dei limiti di velocità consentiti. Ammontano a circa 1500 le sanzioni per inosservanza delle norme del codicestrada con 75 auto rimosse per soste ad intralciocircolazione. Alcune decine le violazioni accertate per consumo irregolare di alcolici in strada e per somministrazione e vendita abusiva di bevande alcoliche dadie di esercizi commerciali, in violazione al regolamento diurbana: solo nella zona di Ponte Milvio le sanzioni ammontano a circa 5000 euro. Isono stati svolti in diversi quartiericittà, con particolare attenzione alle aree interessate dal fenomeno ...

poliziadistato : ??Continua al Foro Italico di Roma #TennisandFriends la manifestazione che unisce lo sport e la salute. ????I nostri m… - Roma : Controlli sui posti auto dedicati ai disabili da parte del Delegato all'accessibilità universale di Roma Capitale A… - lightmoon972 : RT @poliziadistato: ??Continua al Foro Italico di Roma #TennisandFriends la manifestazione che unisce lo sport e la salute. ????I nostri medic… -