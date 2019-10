Live – Non è la D’Urso | nella quinta puntata arrivano Alba Parietti | Asia Argento e

FRANCO GATTI E MOGLIE STEFANIA/ Contatti con il figlio morto Alessio - Live Non è la d'Urso - : FRANCO GATTI e la MOGLIE STEFANIA saranno ospiti della puntata di Live - Non è la d'Urso. Parleranno dei Contatti che hanno con Alessio, il figlio morto

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni 13 ottobre 2019 : Torna domenica 13 ottobre 2019 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 13 ottobre 2019 ospiti di questo nuovo appuntamento con il talk show di Barbara D’Urso saranno Asia Argento ed Alba Parietti, che affronteranno insieme i personaggi che si nascondono dietro le temute 5 ...

Live Non è la D’Urso streaming : dove vedere le puntate in tv e replica : Live NON È LA D’Urso streaming dove vedere. Da domenica 15 settembre 2019 torna su Canale 5 il programma condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. OSPITI DI #LiveNONELADURSO Live Non è la D’Urso dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate dello show in prime time andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta ...

Domenica 13 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di Domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del […] L'articolo Domenica 13 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Un posto al sole : Marina Giulia Cavalli a Live Non è la D’Urso il 13 ottobre : Domenica 13 ottobre, nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con LIVE – Non è la D’Urso. E stavolta i telespettatori di Un posto al sole hanno un particolare motivo per assistere alla trasmissione di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti della puntata del 13 ottobre, infatti, ci sarà anche Marina Giulia Cavalli, che in Upas presta il volto alla popolarissima dottoressa Ornella Bruni. L’attrice parlerà per ...

Barbara D’Urso : Gli ospiti di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso! : Barbara D’Urso ha annunciato alcuni tra gli ospiti che le faranno compagnia nella lunga Domenica su Canale 5. Ecco chi vedremo durante la diretta pomeridiana a Domenica Live ed in prima serata a Live – Non è la D’Urso! Barbara D’Urso si prepara per un’altra Domenica di fuoco. Doppio impegno, come è stato fin dall’inizio della nuova stagione televisiva, per uno dei volti più amati di Mediaset, ma non sarà ...

Live Non è la d'Urso - puntatona con il botto : ci sono i vip che parlano con i defunti : Domenica 13 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con Live non è la d'Urso il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti ed interviste esclusive: Asia Argento e Alba Parietti sfideranno insieme 5 agguerritissime sfere. Per la prima volta in studio Sara

Domenica Live e Live Non è la d’Urso - 13 ottobre : tutti gli ospiti : Barbara d’Urso annuncia tutti gli ospiti di Domenica Live 13 ottobre Barbara d’Urso, poco prima di terminare la diretta di Pomeriggio 5, ha annunciato tutti gli ospiti di Domenica Live, la puntata in onda il 13 ottobre. La bella conduttrice partenopea ospiterà Kikò Nalli che ieri, tra le strade di Roma, è stato vittima di un’aggressione. Il compagno di Ambra Lombardo non sarà l’unico ospite di Barbara d’Urso. ...

Canale 5 sposta Live – Non è la D’Urso al lunedì e si riprende Tiki Taka : Live - Non è la D'Urso Nell’affollata serata della domenica, tra la fiction su Rai 1, Fabio Fazio su Rai 2, Barbara D’Urso su Canale 5, Massimo Giletti su La7 e la Serie A su Sky, qualcuno se ne va. Il talk Live – Non è la D’Urso, infatti, dal 28 ottobre traslocherà al lunedì, che nel frattempo sarà rimasto libero dopo il finale di Temptation Island Vip. Il programma di Barbara D’Urso, nelle prime quattro ...

“Stop”. Live Non è la D’Urso - decisione definitiva di Mediaset. Barbara messa all’angolo : Un colpo gobbo per Barbara D’Urso. Un colpo che, sono molti a scommetterci, la regina di Mediaset non ha gradito. La voce non è ancora confermata ma la fonte da cui arriva sembra più che garantita: il sempre informatissimo Dagospia. Sembra che, prestissimo, Live – Non è la D’Urso cambierà collocazione passando al lunedì. La collocazione al lunedì di Live – Non è la D’Urso sarebbe possibile dopo la fine di Temptation Island Vip 2 che quest’anno ...