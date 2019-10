Henry Cavill vive e respira l' universo di The Witcher grazie ai videogiochi

Fonte : eurogamer

(Di domenica 13 ottobre 2019) Durante un'intervista con il magazine francese Premiere,, l'attore che interpreterà il ruolo di Geralt di Rivia nella serie TV Netflix di The, ha ribadito ancora una volta la sua grande passione per i titoli realizzati da CD Projekt RED.In particolare l'attore svela di essersi avvicinato a questoproprioai, per poi passare in un secondo momento ai romanzi. E a quanto pare le ore passate nei panni del Geralt virtuale di CD Projekt hanno aiutatodi preparasi adeguatamente per il casting della serie TV Netflix."Ho scoperto i giochi, poi i libri, e l'di Theha subito significato qualcosa per me. Ho spesso pensato di interpretare Geralt. Quando è arrivata un'opportunità, non l'ho lasciata sfuggire... non ho avuto nemmeno il bisogno di prepararmi per la parte. Perché io respiro, io vivo questoogni giorno. Ho ...

Eurogamer_it : Henry Cavill 'vive e respira' l'universo di #TheWitcher grazie ai videogiochi - gdrsiyas : ieri ho visto un film con armie hammer e henry cavill insieme e volevo svenire - Asgard_Hydra : The Witcher serie Netflix, Henry Cavill parla dei giochi della saga -