WTA Linz – Primo set orribile | poi rimonta da sogno | Ostapenko batte Alexandrova e vola

WTA Linz – Gauff non si ferma più! Petkovic stesa in 2 set : ‘Coco’ è in semifinale : Coco Gauff raggiunge la finale del WTA Linz: Andrea Petkovic sconfitta in due set, la giovane quindicenne si impone in due set Coco Gauff non si ferma più! La giovane tennista americana, attuale numero 110 al mondo, raggiunge la finale del WTA di Linz. La quindicenne statunitense ha superato la tedesca Andrea Petkovic in due set, vinti con il punteggio di 6-4 / 6-4. In finale Coco Gauff affronterà la vincente di ...

WTA Linz – Jelena Ostapenko non dà scampo alla Rybakina - la lettone stacca il pass per la semifinale : La tennista lettone si qualifica per la semifinale del torneo di Linz, dove affronterà la russa Alexandrova Jelena Ostapenko stacca il pass per la semifinale dell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si disputa sul veloce indoor di Linz, in Austria. La tennista lettone si impone con il risultato di 7-5, 6-1 sulla kazaka Rybakina, costretta ad arrendersi dopo ...

Tennis - WTA Linz 2019 : Coco Gauff elimina Kiki Bertens - in semifinale anche Petkovic - Alexandrova e Ostapenko : Si allinea alle semifinali il tabellone del torneo WTA International di Linz, in Austria. Soltanto una testa di serie resta in corsa, in una giornata che vede il fondersi di nuovi volti e di vecchie conoscenze del circuito femminile. Esce di scena, in particolare, la testa di serie numero 1, l’olandese Kiki Bertens, eliminata dalla promessa più precoce del Tennis mondiale, la quindicenne Cori “Coco” Gauff, che con questo ...

WTA Linz – Bertens si arrende a Gauff : la giovane statunitense in semifinale : E’ Coco Gauff a staccare il pass per le semifinali del torneo WTA di Linz: Bertens ko in due set Quarti di finale amari per Kiki Bertens al torneo WTA di Linz: la tennista olandese, numero 8 al mondo è stata eliminata dal torneo austriaco per mano della giovanissima Coco Gauff. La statunitense ha trionfato in due set, dopo un’ora e 39 minuti di gioco, col punteggio di 6-7, 4-6 ed in semifinale farà i conti con ...

Tennis - WTA Linz 2019 : terzo set al potere in Austria - avanti Kiki Bertens - fuori Donna Vekic : Giornata di battaglie, quella che vede la conclusione dei secondi turni al torneo WTA International di Linz. Quattro dei cinque incontri odierni, infatti, si sono conclusi al terzo set per allineare il tabellone ai quarti di finale. La numero 1 del seeding, l’olandese Kiki Bertens, imonta e supera la vicina di casa belga Alison Van Uytvanck con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, andando ad incrociare Cori “Coco” Gauff in un quarto di ...

WTA Linz – Cornet si ritira nel secondo set : Jelena Ostapenko ai quarti di finale : Jelena Ostapenko stacca il pass per i quarti di finale del WTA di Linz: la tennista lettone avanza al turno successivo grazie al ritiro di Cornet Dopo 72 minuti di match si conclude la sfida degli ottavi di finale del WTA di Linz fra Alizè Cornet e Jelena Ostapenko. Dopo un primo set piuttosto combattuto, vinto dalla tennista lettone 5-7, nel secondo non c’è quasi mai stata partita, complice un problema fisico accusato da Alizè Cornet che ...

WTA Linz – Kiki Bertens in 3 set su Van Uytvanck : prenotato il match contro Coco Gauff : Kiki Bertens accede ai quarti di finale del WTA di Linz: la tennista olandese supera in 3 set Alison Van Uytvanck e prenota la sfida contro Coco Gauff Dopo 1 ora e 56 minuti di match acceso e combattuto, Kiki Bertens ha staccato il pass valevole per i quarti di finale del WTA di Linz. La tennista olandese, numero 8 del ranking WTA e prima testa di serie del torneo austriaco, si è imposta in 3 set su Alison Van Uytvanck (numero 44 WTA), ...

WTA Linz – Nessun problema per Kiki Bertens all’esordio - stesa in due set la giapponese Doi : La tennista olandese accede al secondo turno del torneo di Linz, stendendo in due set la giapponese Doi Kiki Bertens stacca il pass per il secondo turno dell’Upper Austria Ladies Linz, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250 mila dollari che si disputa sul veloce indoor di Linz, in Austria. La tennista olandese non lascia scampo a Misaki Doi, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e ...

Tennis - WTA Linz 2019 : risultati 8 ottobre. Fuori Belinda Bencic - avanti Donna Vekic e Julia Goerges : Si sono giocati oggi nove incontri di primo turno al torneo WTA International di Linz, che apre la breve stagione indoor europea, ormai diventata cortissima a causa dell’imperare sempre maggiore della parte asiatica del circuito femminile. La più grande sorpresa odierna arriva dalla vittoria della tedesca Anna-Lena Friedsam, passata dalle qualificazioni, sulla svizzera Belinda Bencic, seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2 ...

WTA Linz – Bencic eliminata a sorpresa all’esordio : Friedsam tronfa in tre set : Niente da fare per Belinda Bencic al torneo WTA di Linz: la svizzera eliminata all’esordio dalla tedesca Friedsam Clamorosa sorpresa al primo turno dell'”Upper Austria Ladies Linz”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si disputa sul veloce indoor di Linz, in Austria. Belinda Bencic è stata eliminata all’esordio del torneo austriaco. La 22enne svizzera ha ceduto alla tedesca ...

Tennis - WTA Linz 2019 : Jasmine Paolini viene eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni : Jasmine Paolini manca l’accesso al main draw del torneo WTA International di Tennis di Linz: l’azzurra, numero 11 del tabellone cadetto, cede nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni alla nipponica Misaki Doi, numero 1 del seeding, che si impone in rimonta per 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia. Nel primo set l’azzurra manca cinque break point tra primo e terzo game, poi dal 2-2 inizia una serie ...